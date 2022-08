Stena Line rapporterar en minskning av koldioxidutsläppen med 11 procent

Stena Line avaa uuden päivittäisreitin Suomen ja Ruotsin välille 7.12.2021 09:00:00 EET | Tiedote

Ruotsalainen lauttayhtiö Stena Line aikoo avata uuden päivittäin liikennöitävän reitin Hangosta Nynäshamniin Ruotsissa ja tulla näin Suomen markkinoille. Uusi reitti on osa Stena Linen pyrkimyksiä vahvistaa asemaansa Itämerellä. Reitillä aloittaa yksi lautta helmikuussa 2022. Toukokuusta lähtien reitillä on kaksi alusta, joten kummastakin satamasta on lähdöt päivittäin.