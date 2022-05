Stena Line saa riveihinsä Lynette Brysonin, yhtiön ensimmäisen naispuolisen kapteenin

18.5.2022, Göteborg, Ruotsi: Tänään on Kansainvälisen merenkulkujärjestön (International Maritime Organization, IMO) virallinen kansainvälinen naisten päivä merenkulussa. Maailmanlaajuinen merenkulkuala juhlii vuosittain 18. toukokuuta naisten tärkeää roolia meriteollisuudessa ja nostaa esiin haasteita, joita me kaikki kohtaamme auttaessamme naisia menestymään urallaan merellä.

Toukokuu on myös monimuotoisuuskuukausi Stena Linessa, ja sen ja kansainvälisen päivän kunniaksi Stena Line on ilmoittanut nimittävänsä ensimmäisen naispuolisen kapteeninsa. Skotlantilainen, 34-vuotias Lynette Bryson tulee yövuoron kapteeniksi Stena Adventurille, joka on yksi Stena Linen suurimmista lautoista vilkkaalla Holyhead–Dublin-reitillä Walesin ja Irlannin välillä.

Stena Line -konsernin henkilöstö- ja viestintäjohtaja Margareta Jensen Dickson kommentoi ilmoitusta: “Vain 2 % maailman 1,2 miljoonasta merenkävijästä on naisia, ja siksi meille on selvää, että on tärkeää kannustaa naisia merenkulkualalle. Olemmekin erittäin tyytyväisiä, että voimme kertoa Lynette Brysonin nimityksestä koeajan jälkeen ensimmäiseksi naispuoliseksi kapteeniksi riveissämme. Olemme osoittaneet, että nainen voi menestyä merellä ja että Stena Line tukee naisia siinä.”

Kapteeni Bryson opiskeli fysiikkaa ja sovellettua matematiikkaa Glasgow'n yliopistossa ennen erikoistumistaan merenkulun opintoihin Warsashin ja Glasgow'n merenkulkuakatemioissa. Hän on työskennellyt risteilyaluksilla sekä Marine Scotland -organisaatiossa ennen tuloaan Stena Lineen toiseksi perämieheksi vuonna 2017.

Stena Adventurerin kapteeni Lynette Bryson: ”Kasvaessani pienessä kalastajakylässä Skotlannin ylämailla meri oli olennainen osa elämääni lapsuudesta lähtien. Koulussa tiesin heti, etten halua toimistotyötä – minun piti päästä merelle töihin. Olen uskomattoman ylpeä saadessani purjehtia Stena Adventurerin kapteenina, ensimmäisenä naiskapteenina. En olisi pystynyt tähän ilman kollegojeni tukea Stena Linella. Toivon nimitykseni kannustavan nuoria naisia seuraamaan jalanjäljissäni ja hankkimaan menestyksekkään uran merellä."

Stena Linen monimuotoisuustoimia ohjaavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet 5 - Sukupuolten tasa-arvon saavuttaminen ja naisten ja tyttöjen oikeuksien ja mahdollisuuksien vahvistaminen sekä erityisesti tavoite 5.5 ”taata naisille täysivaltainen ja tehokas osallistuminen sekä yhtäläiset johtamismahdollisuudet kaikilla päätöksenteon tasoilla politiikassa, taloudessa ja julkisessa elämässä”. Yhtiön tavoitteena on toteuttaa menestyksekkäästi yksi keskeinen indikaattori, joka on ”johtotehtävissä olevien naisten osuus”. Lisätietoja Stena Linen monimuotoisuustoimista löytyy täältä Get ready for Diversity month 2022 – StenaLine.com

Lisää tietoa Stena Linen uramahdollisuuksista ja avoimista työpaikoista löytyy täältä https://www.stenaline.com/career/

Lisätietoja: Stena Line -konsernin lehdistöpalvelu, +46 31 85 85 83 tai press@stenaline.com