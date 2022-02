Stena Linen alus purjehtii tänään ensimmäistä kertaa Suomeen – vastaa markkinoiden kysyntään

Stena Line:

Stena Line on yksi Euroopan johtavia lauttayhtiötä, jolla on 37 alusta ja 18 reittiä Pohjois-Euroopassa. Stena Line on tärkeä osa eurooppalaista logistiikkaverkostoa. Se kehittää uusia intermodaalisia rahtiratkaisuja yhdistämällä raide-, tie- ja merikuljetukset. Stena Linen mittavat matkustajapalvelut tekevät siitä merkittävän tekijän myös Euroopan turismissa. Yhtiö on perheomisteinen, se perustettiin vuonna 1962, ja sen pääkonttori on Göteborgissa. Stena Line on osa Stena AB -konsernia, jossa on 15 700 työntekijää ja jonka vuosittainen liikevaihto on noin 37 miljardia Ruotsin kruunua (noin 3,5 miljardia euroa).



