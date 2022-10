Stena Recycling kasvaa suureksi toimijaksi Suomen kierrätys- ja jätehuoltomarkkinalla

Stena Recycling Oy

Stena Recycling on osa Stena Metall -konsernia, joka on vuonna 1939 perustettu ruotsalainen perheyhtiö. Stena Metallilla on seitsemän liiketoiminta-aluetta ja yli 200 toimipistettä yhdeksässä maassa. Stena Recycling tarjoaa materiaalien koko elinkaaren kattavat kiertotalousratkaisut ja kierrättää vuosittain 6 miljoonaa tonnia jätettä ja käytöstä poistettuja laitteita takaisin teollisuuden käyttöön yhdessä asiakkaidensa kanssa. Suomessa Stena Recycling kerää ja kierrättää muun muassa metalleja, sähkö- ja elektroniikkaromua, vaarallisia jätteitä ja romuautoja. Toimintaa on 15 paikkakunnalla kautta Suomen, liikevaihto on noin 100 miljoona euroa vuodessa ja stenalaisia on nykyään reilut 150. Lisää tietoa: www.stenarecycling.fi.

Encore Ympäristöpalvelut on perustettu vuonna 1943. Yritys toimi pitkään nimellä Paperinkeräys, ja ympäristöalan pioneerina opetti suomalaiset kierrättämään paperia 1940-luvulla. Tänään Encore tukee asiakkaitaan luonnonvarojen järkevässä käytössä kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Yritys edistää asiantuntemuksellaan esimerkiksi asiakkaidensa materiaalien kierrätysasteen nostamista, jätteiden määrän vähentämistä ja jätehuollon ympäristövaikutusten, kuten hiilijalanjäljen minimoimista. Toimintaa on 37 paikkakunnalla omissa ja kumppaniyksiköissä, liikevaihto vuonna 2021 oli noin 80 miljoonaa euroa ja encorelaisia on noin 220. Lue lisää www.encorepalvelut.fi.