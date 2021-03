Sterly auttaa PK-yrityksiä järjestämään digitaaliset osakeantinsa itse koronapandemian aikana

Vuoden 2020 aikana yritykset joutuivat sopeuttamaan toimintaansa alati kiristyviin rajoituksiin, jotka jatkuvat ja muuttuvat yhä tämänkin vuoden puolella. Sterly Oy:ssä käytetään digitaalisen markkinoinnin ja liiketoiminnan kokemusta hyödyksi yritysten, kuten Yepzon Oy:n, avustamisessa rahoituksen hankinnan muuntamisessa tilanteen vaatimaan digitaaliseen muotoon.

Yhä jatkuva pandemiatilanne on muuttanut investointikenttää; digitaaliset alustat ja uudet konseptit korvaavat aiempaa toimintaa, jossa fyysiset tapaamiset ja tapahtumat olivat tärkeässä osassa.



1,3 miljoonan euron kerääminen ilman kättelyitä



Yepzonin, kuten kaikkien muidenkin yritysten, piti sopeutua yllättäviin käänteisiin COVID-19 epidemian takia. Pääoman kerääminen perinteisin menetelmin vaatisi useita tapaamisia ja pitchauksia sijoittajatapahtumissa, mutta fyysiset tilaisuudet jouduttiin perumaan. Tilanteessa paras, ja ehkä jopa ainut, tapa toimia oli keskittyä digitaaliseen markkinointiin, webinaareihin ja sijoitusmahdollisuuden esittelyyn laadukkaan laskeutumissivun avulla.



Haasteiden vastaamiseen yhteystyökumppaniksi valikoitui digitaalisen liiketoiminnan ja markkinoinnin osaaja Sterly, jonka tehtävänä oli rakentaa Yepzonille digitaalinen polku potentiaalisten sijoittajien luokse. Sijoittajien tavoittamiseksi ja silmäparien kiinnittämiseksi osakeantiin hyödynnettiin digitaalisen markkinoinnin automaatiota, ja annin tulos 1,3 miljoonaa euroa osoitti tekniikan toimivuuden nykytilanteessa.

“Tämä projekti antoi vankan todisteen konseptimme toimivuudesta. PK-yritysten varainhankinta on mahdollista myös hankalissa olosuhteissa, kunhan käytössä on oikeat työkalut”, toteaa Sterly Oy:n toimitusjohtaja Emil Östlin.



Koronavirusepidemia vaikuttaa sijoittajiin ja yrityksiin



Vaikka yritykset ovat kokeneet pahoja takaiskuja COVID-19 -epidemian takia, sekaan mahtuu myös positiivisia merkkejä; sijoittajat vaikuttavat yhä olevan kiinnostuneista PK-yrityksistä ja startupeista. Osa sijoittajista itse asiassa kokee tilanteen olevan erityisen otollinen uusien sijoitusten kannalta. Oman pääoman ehtoinen rahoitus on vaatimuksena myös useissa julkisen sektorin rahoitusmuodoissa, jolloin osakeannin järjestäminen saattaa mahdollistaa yritykselle muutakin liiketoiminnan kehittämiseen tarvittavaa rahoitusta. Lisärahoitusmahdollisuudet tekevät sijoittamisesta houkuttelevampaa sijoittajan kannalta.



Poikkeuksellisessa tilanteessa sijoittajien kiinnostusta nostaa myös yritysten valuaatio. Yritykseen uskova sijoittaja saattaa nähdä mahdollisuuden pandemian vaikuttaessa osakkeiden hinnoitteluun, mikä voi osaltaan helpottaa yritysten varainhankintaa hankalissa olosuhteissa. Tämä näkyy Sterlyn avustaessa parhaillaan tunnetun suomalaisen jazzklubin Storyvillen rahoituskierroksen järjestämistä. Suomalaisen ravintolahistorian kulmakiviin kuuluvasta ravintolasta saisi tuskin normaalitilanteessa helposti osuutta, varsinkaan oikein kohtuullisella miljoonan euron valuaatiolla.



Pankit kokevat riskitason nousseen, mutta se saattaa johtaa turvallisempiin toimintatapoihin



Oman pääoman lisäksi velkarahoitus on luonnollisesti tärkeää useimmille yrityksille. Riskitekijät ovat muuttuneet koronaepidemian aikana, ja PK-yritysten lainansaanti on hankaloitunut merkittävästi. Yritysten velkaantumisaste on yhtä tärkeämmässä roolissa, mikä lisää oman pääoman hankinnan tärkeyttä entisestään.



Danske Bank Growth Finlandin johtaja Christian Clayhillsin mukaan tilanne on vaikuttanut startupeihin muita yrityksiä vähemmän, sillä useat startup-yritykset toimivat ohjelmistoalalla, johon epidemia on vaikuttanut varsin vähän. Clayhillsin mukaan alalla on nähty myös merkittävää kysynnän kasvua etenkin koulutukseen, viihteeseen ja verkkokauppaan liittyen. Kysynnän kasvusta huolimatta tilanne on tarjonnut useille yritykselle herätyksen riskinhallinnan suhteen, minkä Clayhills kokee olevan pitkällä tähtäimellä positiivinen asia.



Clayhills toteaa, ettei Danske Bankin lainananto ole vähentynyt tilanteesta huolimatta ja muistuttaa, että valtiontakaukset, kuten Finnveran valtiontakaus ovat tärkeä osa startupien lainotuksen ekosysteemiä. Useissa teknologia-alan startup-yrityksissä todellinen arvo on aineettomissa resursseissa, kuten ohjelmistoissa ja immateriaalioikeuksissa, mikä kasvattaa lainanantajien riskiä yrityksen rahoittamisessa.





Sterly järjestää yritystoiminnan digitalisointiin liittyen webinaarin 29.3. klo 11:00. Webinaariin voi tutustua ja ilmoittautua osoitteessa https://sterly.io/webinar-how-to-digitalize-a-business/