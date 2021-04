Steven LaValle sai merkittävän ERC-rahoituksen

Jaa

Euroopan tutkimusneuvosto on tänään ilmoittanut Advanced Grants -rahoituksen saajat. Oulun yliopiston professori Steven LaValle sai 2,5 miljoonan euron rahoituksen viisivuotiselle ILLUSIVE-hankkeelle, jolla luodaan teoreettinen perusta havainnointitekniikalle robotiikan ja virtuaalitodellisuuden rajapinnassa.

Virtuaalitodellisuusteknologialla on valtava potentiaali muuttaa yhteiskuntaa, varsinkin kun maailmalla on ennennäkemättömiä etätyön ja sosiaalisen etäisyyden haasteita, joita COVID-19 on tuonut mukanaan. Virtuaalitodellisuuden täysimääräiset hyödyt ovat vielä näkemättä koulutuksessa, tiimityössä, terveydenhuollossa, osallistavassa suunnittelussa ja ylipäänsä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.

Rahoituksen saaneessa hankkeessa kehitetään matemaattisia ja tieteellisiä perusteita perseption engineering -tieteelle, jonka voi suomentaa aisti- ja havainnointitekniikaksi. Tutkimusryhmään kuuluu monitieteisesti neurotieteen, psykologian, robotiikan, ohjausteorian, virtuaalitodellisuuden ja matematiikan asiantuntijoita. Kaikkia tarvitaan, jotta teknisillä laitteilla toteutetut havainnolliset illuusiot toimivat myös ihmisen aivoille soveltuvasti.

”Virtuaalitodellisuudessa on kyse havaintoilluusion rakentamisesta. Siinä huijataan aivoja. Me emme suunnitelleet itseämme lajina, ja siksi sanonkin usein, että se, mitä me teemme, on ihmisen fysiologian ja havaintomekanismien takaisinmallinnusta. Tämä on erittäin tärkeää, sillä jos jokin menee pieleen, ihmisille voi tulla jopa niin voimakkaita epämiellyttäviä tuntemuksia, että he oksentavat”, LaValle pohtii.

Tällä kertaa ERC Advanced Grant -rahoituksen saaminen oli hankalampaa kuin kertaakaan edellisen kymmenen vuoden aikana. Hakemuksia tuli 42 prosenttia enemmän kuin edellisessä haussa eli kaikkiaan 2678 eri tieteenaloilta. Rahoituksen sai vain 7,8 prosenttia eli 209 tutkijaa, jotka edustavat 25 eri kansallisuutta. Suomeen tuli viisi myönteistä päätöstä.

"Haluan kiittää koko tutkimusryhmääni, joka antoi monia keskeisiä näkemyksiä ja tukimateriaalia ehdotuksiini, kun hakemusta kirjoitettiin viime kesänä. Minusta on etuoikeus ja kunnia, että Euroopan unioni tukee ryhmääni jatkamaan tällaista perustavaa laatua olevaa, tieteen uteliaisuuteen perustuvaa tutkimusta."

Kaksi patenttia VR-yritys Oculukselle ennen yrityksen myyntiä Facebookille kehittänyt LaValle ja hänen perheensä muuttivat Ouluun vuonna 2018.