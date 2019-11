Stoan gallerian Kotona-näyttelyssä kuvia monimuotoisesta Suomesta

Laura Böökin, Roni Kayan ja Rasoul Khorramin valokuvat pureutuvat kodin, kotimaan ja identiteettien tematiikkaan ja piirtävät kuvaa monimuotoisesta Suomesta. Valokuvanäyttely avautuu Stoan galleriassa 8.11.2019, avajaiset klo 18–20.

Miltä koti tuntuu? Miltä uusi kotimaa näyttää? Rasoul Khorram valokuvaa uutta kotimaataan ja suomalaista arkea. Laura Böökin kuvissa nähdään tunnelmia Suomeen muuttaneiden ihmisten elämästä. Roni Kayan kuvat vievät katsojan Itä-Turkin Kurdistaniin.



Laura Böök kuvasi kahden ja puolen vuoden ajan kongolaisia perheitä, jotka ovat muuttaneet kiintiöpakolaisina Pudasjärvelle, pohjoispohjanmaalaiseen pikkukaupunkiin. Tästä syntyi Walking on Rivers -valokuvasarja, jossa ihmisten ja yhteiskunnan kyky sopeutua muutoksiin on kuvasarjan keskeinen teema. Böök tutustui ihmisiin pian sen jälkeen kun he olivat muuttaneet Suomeen yli viidentoista pakolaisleirillä vietetyn vuoden jälkeen. Samalla hän tutki millaisia muutoksia ympäröivän yhteisön, hiljentyneen pikkukaupungin elämässä oli käsillä.

Böök on helsinkiläinen taiteilija, joka työskentelee valokuvan ja liikkuvan kuvan parissa. Hän tutkii teoksissaan paikan, identiteetin ja henkilökohtaisen ja kollektiivisen muistin teemoja.



Rasoul Khorram kuvaa suomalaista arkielämää omasta näkökulmastaan. Hän haluaa näyttää Suomen rauhallisena, turvallisena ja monikulttuurisena paikkana, jossa yhdessä olemisen hetket ja yhdessä tekeminen ovat tärkeitä. Ilo syntyy yhteisestä maailmasta. Kuvat on otettu vuosien 2014-2019 aikana.

Kurdilainen Khorram (s. 1980) muutti Suomeen vuonna 2011. Kotimaassaan hän työskenteli valokuvaajana, toimittajana ja dokumenttielokuvien tekijänä useilla radio- ja televisioasemilla. Suomessa Khorram on järjestänyt useita näyttelyitä, joiden aiheet ovat käsitelleet monikulttuurisuutta eri näkökulmista. Hänen kuviaan on nähty mm. Helsingin Sanomissa, Kamera-lehdessä ja dokumenttielokuvia on nähty niin useilla elokuvafestivaaleilla kuin Yle Areenassakin.



Roni Kaya näyttää katsojalle millaista elämä on Itä-Turkin Kurdistanissa. Perheiden arjen askareita ympäröivät jylhät vuoret ja karu maa. Luonnon ja ihmisen suhde on kuvissa samaan aikaan herkkä mutta voimakas. Turkin kurdi, Roni Kaya muutti Suomeen vuonna 2008. Hän oli työskennellyt toimittajana uutistoimistoissa Turkissa, Iranissa ja Irakissa ja valmistuttuaan digimedialinjalta 2012 oli töissä M2HZ-nettitv:ssä. Kaya palasi Turkkiin 2013 television kuvaus- ja leikkaustehtäviin. Suomeen hän muutti takaisin tänä vuonna.

Tervetuloa KOTONA ja Vuorten elämä -valokuvanäyttelyiden avajaisiin Stoaan pe 8.11. klo 18-20.

KOTONA ja Vuorten elämä -valokuvanäyttely 8.11.–8.12.2019

Stoan galleria