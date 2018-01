Stoan gallerian Mennään jo naapuriin -näyttely esittelee monesta eri ilmansuunnasta Suomeen asettuneita lapsiperheitä

Mennään jo naapuriin -näyttely on syntynyt kirjailija Riina Katajavuoren ja kuvittaja Salla Savolaisen samannimisen lastenkirjan (Tammi 2017) pohjalta yhteistyössä Stoan kanssa. Näyttely on esillä Stoan galleriassa Helsingin Itäkeskuksessa 22.2.–24.3.2018. Kirjassa ja näyttelyssä esitellään Suomeen asettuneita lapsiperheitä, joilla on kulttuurista perimää monesta eri ilmansuunnasta. Vellamo-tyttö tapaa lapsia, joilla on eri äidinkieli, eri uskonto, eri ruoka, eri synnyinmaa tai eri ihonväri kuin hänellä. Jokaisella perheellä on ihan oma tarinansa.

Mennään jo naapuriin. Kuvitus: Salla Savolainen.

Mennään jo naapuriin -kirja oli Runeberg Junior -ehdokkaana sekä Ylen Kirjojen Suomen valinta juhlavuoden 2017 kirjaksi. Kahdeksanvuotias helsinkiläistyttö Vellamo lähtee rimpauttelemaan ovikelloja pitkin pääkaupunkiseutua ja tutustuu reissuillaan uusiin ystäviin. Tältä näyttää satavuotias Suomi! Amerikkalaisessa kiekkoilijaperheessä Vantaalla odotetaan kiitospäivää ja joulupukkia ja käydään isän peleissä kannustamassa. Kesäksi mennään toiseen kotiin Michiganiin. Ghanalaisperheen isä on heimokuningas. Perheen esikoisen mielestä ruotsi ja matikka ovat kouluaineista helpoimmat. Kreikkalais-brasilialaisessa perheessä puhutaan sikin sokin neljää kieltä, mutta yhdessä asiassa ollaan jämptejä: koiralle puhutaan vain portugalia. Yksivuotias Vasili ymmärtää kaikkia kieliä. Tärkeimmät niistä ovat hymy, nauru, leikki ja syli. Syyriasta tullut Adam tietää, että ihmiset ovat tärkeämpiä kuin tavarat. Näyttelyssä kuullaan YLE Lasten draamalle 2017 tehty radiodokumentti Mennään jo naapuriin, joka on tehty yhteistyössä Riina Katajavuoren kanssa (ohjaus Milla Pelkonen, äänisuunnittelu Pinja Mustajoki, tuottaja Soila Valkama). Monikielinen kirjasto on varustanut näyttelyn erikielisillä lasten kuvakirjoilla. Lisäksi tilassa on Alejandro Olarten ja Outi Korhosen ääni-installaatio, joka koostuu kehtolauluista kolmellakymmenellä kielellä. Kävijöiden iloksi ja avuksi Katajavuori on Vantaan sanataidekoulun sanataideohjaaja Maami Snellmanin kanssa suunnitellut näyttelyn oheen tehtävävihkosen. Näyttelyyn liittyy oheisohjelmaa, taiteilijatapaamisia ja työpajoja. Mennään jo naapuriin -kirjasta sanottua: ”Kuvituskuva Jemenistä Suomeen tulleesta nelilapsisesta perheestä vastaanottokeskuksen ahtaassa, kerrossänkyjen täyttämässä huoneessa on pysäyttävä. Näin kiihkottomasti mutta juuri siksi tehokkaasti lastenkirja pystyy parhaimmillaan ottamaan kantaa meidän aikuisten todellisuudessa käytävään pakolaiskeskusteluun.”

Päivi Heikkilä-Halttunen, Helsingin Sanomat, 22.10.2017 ”Nyt kun Suomi on aloittamassa uuden, toivottavasti itsenäisen, sadan vuoden jakson, on oleellista se, minkälaista uutta Suomea uudet ihmiset rakentavat. Siksi valintani vuotta 2017 parhaiten kuvaavaksi kirjaksi on Riina Katajavuoren kirjoittama ja Salla Savolaisen kuvittama Mennään jo naapuriin.Tämä kirja osoittaa kuinka monikulttuurinen Suomi on ja kuinka tänne muualta tulleet löytävät suomalaisuudesta rikkautta omaan elämäänsä. Se kertoo myös lasten luontaisesta suvaitsevaisuudesta ja avoimuudesta uuden ja erilaisen edessä.”

Seppo Puttonen, Kirjojen Suomi, Yle 6.12.2017



* * * Lämpimästi tervetuloa Mennään jo naapuriin -näyttelyn tupareihin Stoan galleriaan tiistaina 27.2.2018 klo 16–18. Tuparivierailla on mahdollisuus jäädä kuuntelemaan klo 18 Stoan Musiikkisalissa alkavaa keskustelua, jossa Katajavuori ja Savolainen kertovat Mennään jo naapuriin -teoksesta ja sen taustoista.

