Stora Enso mittasi polttoainetiedot sadoilla metsätyömailla – Tavoitteena vähentää päästöjä

Stora Enso Metsä on tehnyt laajan energiatehokkuustutkimuksen yhteistyössä suomalaisten metsäkoneyrittäjien kanssa. Tutkimuksessa selvitettiin puunkorjuun polttoaineenkulutusta eri puolilla Suomea. Stora Enso on sitoutunut jatkuvaan energiatehokkuuden kehittämiseen.

– Puutavarakuljetusten polttoaineenkulutusta on selvitetty lähiaikoina aika yksityiskohtaisesti, mutta nyt meillä on tarkkaa tietoa myös puunkorjuun puolelta. Näin laajaa tutkimusta ei ole hakkuutyömailla tehty vuosiin. On tärkeää tietää, mitkä tekijät vaikuttavat polttoaineenkulutukseen, jotta kulutusta ja päästöjä voidaan vähentää, sanoo Stora Enso Metsän hankintajohtaja Antti Suvinen.

Stora Enson energiatehokkuustutkimuksessa oli mukana yhteensä kahdeksan korjuuyritystä ympäri Suomea. Seurantatutkimus toteutettiin yli 500 puunkorjuutyömaalla vuosina 2018–19. Tutkimuksen ajaksi hakkuutyömaiden polttoainesäiliöihin asennettiin virtausmittarit, jotka selvittivät tarkasti metsäkoneiden tankkeihin annostellun polttoainemäärän. Lisäksi tutkittiin metsäkoneiden järjestelmiin tallentuneita polttoaineenkulutustietoja.

Tutkimuksessa selvisi, että kuutio puuta korjataan edelleen samalla polttoainemäärällä kuin aiemmin, vuonna 2003 tehtyyn tutkimukseen verrattuna. Tehokkaampien koneiden ansiosta kuutio puuta kertyy kuitenkin nopeammin, mikä tarkoittaa samalla tuntikohtaisen polttoaineenkulutuksen kasvaneen. Uudistushakkuussa polttoainetta kuluu puukuutiota kohden vähemmän kuin harvennushakkuulla.

Konekohtaisissa kulutustuloksissa oli paikoin isojakin eroja, mikä kertoo monesta tekijästä: korjuuolosuhteista, kaluston kunnossapidosta ja esimerkiksi kuljettajien erilaisista tottumuksista. Stora Enso aikoo panostaa päästöjen vähentämiseen tiiviissä yhteistyössä korjuuyritysten kanssa.

– Tarkkojen tutkimustulosten avulla on mahdollista selvittää uusia ratkaisuja, jotka auttavat meitä vähentämään puunkorjuun päästöjä. Löydämme siihen varmasti oikeat keinot yhteistyössä korjuuyrittäjiemme kanssa, ja jo pienillä parannuksilla saadaan aikaan suuria tuloksia, Suvinen sanoo.

Koko Stora Enson tavoitteena on vähentää hiilijalanjälkeä kolmanneksella vuoteen 2030 mennessä.