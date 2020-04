Stora Enso sujuvoittaa metsänomistajan arkea: Verkkopalveluun lisää metsätietoa

Stora Enson eMetsä-verkkopalvelussa on uusia ominaisuuksia. Tuoreimmassa päivityksessä metsänomistajat saavat nähtäväkseen lisää hyötytietoa metsätilansa asioista, kuten tarkempia aikatauluja ja karttatietoa.

Stora Enson eMetsä on monelle metsänomistajalle keskeinen työkalu metsäomaisuuden hallintaan. Sen suosituimpiin osioihin kuuluvat verotyökalu, Tähtitili ja virtuaalimetsä. Palvelussa on uutena esillä myös karttatasot metsän mahdollisista arvokkaista luontokohteiden keskittymästä (HCV, high conservation value).

− Nyt voimme vastata metsänomistajien toiveeseen saada HCV-merkinnät näkyviin eMetsän kartoille. Metsänomistajat voivat tarkistaa tiedot oman metsätilansa kohdalta, sanoo Stora Enso Metsän yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila.

Merkinnät näkyvät eMetsässä kontrolloidun puun hankintaan liittyvillä karttatasoilla. Kontrolloitu puu on puuta, jota sekoitetaan FSC-sertifioiduista metsistä saatavan puun kanssa. Kontrolli tarkoittaa, että puun alkuperä täyttää sille asetetut vaatimukset ja riskikohteella toimittaessa metsien käsittely ei uhkaa sen suojeluarvoa, esimerkiksi runsaslahopuustoisuutta. Mahdollinen HCV-merkintä on näkyvillä ainoastaan metsätilan omistajalle.

Kallio-Mannila muistuttaa, että HCV-merkintä ei vielä tarkoita sellaisenaan muutoksia metsän elämään. Sitten kun metsään suunnitellaan metsänhoitotoimenpiteitä tai hakkuita, merkinnän todenmukaisuus pitää käydä varmentamassa maastokäynnillä.

– HCV-kohteella metsien käsittely on sallittua, mutta siihen liittyvä suojeluarvo pitää säilyttää. Lisätietoa asiasta saa meidän metsäasiantuntijamme kautta, Stora Enson Pekka Kallio-Mannila kertoo.

Uusi ominaisuus eMetsässä on myös se, että metsänomistaja näkee palvelussa tilaamiensa puuntaimien toimitusaikataulut. Lisäksi metsänhoitotöiden aikataulut näkyvät eMetsässä entistä paremmin. Molemmat tiedot auttavat metsänomistajaa suunnittelemaan esimerkiksi omia metsäkäyntejään.

Verkkopalvelussa julkaistaan jatkossa myös kaikki puutavararekkojen aikataulut, joiden avulla metsänomistaja saa selville, milloin puut ovat lähteneet metsästä kohti tehdasta tai sahalaitosta.

Muutokset on julkaistu eMetsän käyttäjille 6. huhtikuuta. Stora Enson eMetsä-palvelu on ilmainen eikä sen käyttäminen edellytä puukauppoja Stora Enson kanssa. Tunnukset eMetsään voi hakea osoitteessa www.emetsa.fi.