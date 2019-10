STT alkaa moderoida uutissivustojen kommenttiosioita

Suomen Tietotoimisto alkaa moderoida uutissivustojen kommenttiosioita marraskuun alusta lähtien. Kyseessä on uusi palvelu, jossa kansalliseen uutis- ja kuvatoimistoon keskittyy ainutlaatuista osaamista. STT:n ensimmäinen asiakas on Suomen suurin uutismedia Ilta-Sanomat.

”Ilta-Sanomissa moderointi on ollut keskeisessä roolissa verkkopalvelun alkumetreistä lähtien. Niin se on jatkossakin. Moderoinnin kehittämisen kannalta siirto STT:lle on keskeistä, sillä STT pystyy tarjoamaan laadukasta palvelua koko suomalaiselle mediakentälle. ”, sanoo Ilta-Sanomien kustantaja ja vastaava päätoimittaja Tapio Sadeoja.

”Moderointi on järkevää toteuttaa Suomessa median yhteispelinä. STT on luonteva toimija rakentamaan yhteistä osaamista keskustelumoderoinnin ympärille”, sanoo STT:n toimitusjohtaja Kimmo Pietinen.

STT:llä on neuvottelut käynnissä useamman muun median kanssa ja moderoinnin on määrä laajentua vuodenvaihteen jälkeen.

”Tarkoituksena on, että laajennamme moderointipalvelua myös muihin kuin media-asiakkaisiin ensi vuoden aikana”, kertoo STT:n liiketoimintapäällikkö Maunu Anhava.

STT:llä keskusteluja valvovat toimihenkilöt, joilla on aiempaa kokemusta moderoinnista. Moderointia ei tehdä STT:n uutistoimituksessa. Kommenttien hyväksyminen tai hylkääminen tehdään asiakkaan yhdessä STT:n kanssa määrittelemän linjauksen mukaan.

STT on ensimmäinen uutistoimisto Euroopassa, joka ryhtyy tarjoamaan kommenttiosioiden moderointia laajamittaisena palveluna. Australiassa uutistoimisto AAP tarjoaa media-asiakkailleen kommenttiosioiden moderointia.