STT vahvistaa uutistyötä, kolmanneksi toimituspäälliköksi Janne Huuskonen

Suomen Tietotoimistoon on nimitetty kolmas toimituspäällikkö, vastuualueenaan journalistinen laatu ja kehitys. Uudessa tehtävässä aloittaa 1. elokuuta 2023 Janne Huuskonen, jolla on pitkä kokemus STT:stä aiemmalta työuraltaan. Viime vuodet Huuskonen on työskennellyt teknologiayrityksessä markkinointi- ja viestintäjohtajana sekä sen ohessa kirjoittanut ja toimittanut kirjoja.

Janne Huuskonen. Kuva: Lenni Huuskonen

Huuskonen työskenteli STT:ssä 2006 - 2018 toimittajana ja uutispäällikkönä. Hänet tunnetaan media-alalla pitkän linjan rikos- ja oikeustoimittajana. Lisäksi Huuskonen on ollut mukana käynnistämässä STT:n yövuorotoimintaa Australiassa vuonna 2014, ja hänet on vuonna 2018 palkittu Suurella Journalistipalkinnolla Kallion lukion häirintätapausta selvittäneen työryhmän uutispäällikkönä. - Veri veti takaisin ja lujaa. On mahtavaa päästä tekemään ja kehittämään Suomen parasta uutisjournalismia. Hienoa, että STT panostaa laatuun. Netti vaatii aina vain nopeampaa reagointia, mutta verkossakin journalismi elää laadusta, sanoo Huuskonen paluustaan uutistyöhön. - On iso asia saada Janne takaisin STT:n joukkueeseen. Tunnen hänen journalistisen ammattitaitonsa pitkältä ajalta ja arvostan paljon myös sitä osaamista, jota hänelle on viime vuosina kertynyt muissa tehtävissä, iloitsee STT:n vastaava päätoimittaja Minna Holopainen. Huuskonen palaa STT:hen jo vuoden 2023 alussa sijaistamaan perhevapaalle jäävää uutissuunnittelun päällikköä Mikko Isotaloa. Huuskonen aloittaa toimituspäällikkönä 1. elokuuta 2023, jolloin hänen tehtäviinsä kuuluu myös päätoimittajan sijaistaminen yhdessä toimituspäällikkö Panu Tuunalan kanssa. Laura Kolu jatkaa STT:n uutistoimituksen toimituspäällikkönä vastuualueinaan erityisesti ympärivuorokautinen 24h-toimitus sekä työjärjestelyt, työhyvinvointi ja henkilöstöasiat. Tuunalan vastuualueet ovat urheilutoimitus ja kuvatoimitus.

