STTK:n hallitus: Suomea vaivaava kamreerinäkemys estää strategisen ajattelun

STTK: Työllisyystoimet tasapainoisia, koronakriisin jälkeen huomio nuorten kuormittumiseen 11.2.2022 16:53:08 EET | Tiedote

STTK pitää tasapainoisina hallituksen päättämiä työllisyystoimia, jotka lisäävät työllisyyttä 5 100 henkilöllä ja vahvistavat julkista taloutta 110 miljoonalla eurolla. - Myönteistä on hallituksen asettama kolmikantainen työryhmä jatkuvan oppimisen lisäämiseksi. Työmarkkinajärjestöt ovat jo aiemmin sopineet koulutusvähennyksestä, koulutuskorvauksesta ja ammattitutkintostipendistä, joten niiden tarkastelu kolmikantaisesti on perusteltua, pääekonomisti Patrizio Lainà toteaa. On myös hyvä, että opintotuen tulorajojen korotuksesta tehdään pysyvä. - Se mahdollistaa työn ja opiskelun nykyistä paremman yhteensovittamisen. Nuorten Ohjaamo-toiminnan vakinaistaminen on sekin tärkeää. Omaehtoisen opiskelun työnhakuvelvoitteen kiristäminen sen sijaan voi STTK:n arvion mukaan katkaista opinnot, mikä ei ole tarkoituksenmukaista. - Omaehtoinen opiskelu on tärkeä väylä kokonaan uuden tutkinnon suorittamiseen ja sen työllisyysvaikutukset ovat olleet hyviä. Hyvin toimivaa ei kannata heikentää, Lainà san