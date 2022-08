STT:n uutispalvelu palautumassa normaaliksi

Verkkohyökkäyksessä käytettiin kiristyshaittaohjelmaa, ja hyökkääjät ovat esittäneet lunnasvaatimuksia. STT ei ole vastannut vaatimuksiin.



Hyökkäyksen tekijäksi on ilmoittautunut LV-niminen ryhmä, joka julkaisi tiedon torstaina myös ns. tor-verkossa.



STT:n uutistoiminta on jatkunut koko ajan verkkohyökkäyksestä huolimatta, vaikka osa järjestelmistä on ollut poissa käytöstä. Kaikki tarvittavat tiedot on pystytty palauttamaan.

- Haluan kiittää STT:n koko toimitusta, että uutiset ovat rullanneet asiakkaillemme koko haastavan tiilanteen ajan, toteaa STT:n toimitusjohtaja Kimmo Laaksonen.

- Erityiskiitokset lisäksi tietohallintomme ja liiketoiminnan avainhenkilöille, jotka ovat venyneet upeasti.

Tietovuodon mahdollisuutta ei voida sulkea pois, ja siitä ilmoitettiin tietosuojavaltuutetulle heti perjantaina 29.7. Hyökkäyksestä on ilmoitettu myös Kyberturvallisuuskeskukselle ja tehty rikosilmoitus. Helsingin poliisilaitos tutkii tekoa tietomurtona ja tietojärjestelmän häirintänä.



Hyökkäys havaittiin viime viikon torstain ja perjantain välisenä yönä, ja se pystyttiin keskeyttämään nopeasti.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Kimmo Laaksonen, 050 469 3060

Päätoimittaja Minna Holopainen, 040 5680897