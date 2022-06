STUKin uudeksi hallinto-osaston johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi Markku Kivioja

Markku Kivioja siirtyy STUKiin Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta (VATT), jossa hän on ollut lähes kolme vuotta talous- ja hallintojohtajana. Lisäksi Kiviojalla on pitkä kokemus valtionhallinnossa. Hän on työskennellyt kehityspäällikkönä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksessa (Palkeet) sekä apulaisjohtajana, kehittämispäällikkönä ja ratkaisupäällikkönä Valtiokonttorissa. Kivioja on työskennellyt myös muun muassa henkilöstöjohtajana Yliopistojen palvelukeskus Certiassa sekä koulutuspäällikkönä ja hallintopäällikkönä Helsingin yliopistossa. STUKissa Kivioja aloittaa 1.8.2022.



”Minulla on STUKista hyvin positiivinen mielikuva ja rekrytointiprosessi sitä vielä vahvisti. Uskon, että STUK tarjoaa minulle mielekkään mahdollisuuden kehittyä”, Markku Kivioja sanoo. ”Luonnollisesti myös ajattelen, että minulla on jotain annettavaa STUKille. Tästä on hyvä jatkaa elokuussa.”



STUKin pääjohtaja Petteri Tiippana toivottaa Markku Kiviojan lämpimästi tervetulleeksi STUKiin. ”Markun osaaminen ja kokemus sekä näkemyksellisyys vakuuttivat. Uskon, että STUKin ja stuklaisten arki on Markun ja hallintomme asiantuntijoiden työn tuloksena sujuvaa myös tulevaisuudessa”, pääjohtaja Tiippana toteaa.



Hallinto-osasto tuottaa hallintopalveluja ja muita sisäisiä palveluja STUKin tulosyksiköille sekä tukee niissä tehtävää työtä. Hallinto-osasto myös hoitaa STUKille valtioyhteisön osana kuuluvat hallinnolliset tehtävät. Osastolla työskentelee noin 50 työntekijää.



Hallinto-osaston johtajan tehtävä tuli avoimeksi sen nykyisen haltijan, Kaisa Koskisen, jäädessä eläkkeelle vuoden 2022 lopussa. Tehtävään haki yhteensä 35 hakijaa. Kivioja nimitetään johtavan asiantuntijaan vakituiseen virkaan ja määrätään hallinto-osaston johtajan tehtävään viiden vuoden määräajaksi.