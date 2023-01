Subway Kansallisen Liigan otteluohjelma julkaistu – Kausi käynnistyy 14. huhtikuuta

Otteluohjelma Subway Kansallisen Liigan sivuilla >>

Subway Kansallisen Liigan tuleva kausi starttaa totuttuun tapaan runkosarjalla, jossa jokainen joukkue kohtaa toisensa niin kotona kuin vieraissa.

Runkosarjan päätöskierros pelataan 28. elokuuta kello 15.00. Tämän jälkeen kuusi parhaiten sijoittunutta joukkuetta jatkavat Mestaruussarjaan. Säilyjien, karsijan ja putoajan paikat ratkaistaan puolestaan Haastajasarjassa.

- Meille on tulossa jälleen hieno kausi ja odotan, että edessä on monia mielenkiintoisia kamppailuja. Liiga tekee samalla odotetun paluun Varsinais-Suomeen, kun TPS nousi takaisin pääsarjaan, kertoo sarjan hallituksen puheenjohtaja Mariet Louhento.

- Kesällä päästään nauttimaan myös MM-kisahuumasta. On upeaa, että meillä on mahdollisuus nähdä siellä suomalaista väriä, kun Lina Lehtovaara on mukana yhtenä erotuomareista. Subway Kansallisen Liigan seuraajille vinkkinä myös, että kisoissa on mahdollisuus seurata Åland Unitedin uusiseelantilaispelaajaa Jacqui Handia.

- Toivomme tasaisen liigakauden lisäksi Kuopion Palloseuralle viime kauden kaltaista menestystä Mestarien liigassa. Lohkovaihe oli viime syksynä todella lähellä.

Talven aikana on nähty runsaasti pelaajaliikennettä. Subway Kansallisen Liigan siirtoihin pääset tutustumaan kootusti tästä.

Moni joukkue on uusiutunut ja useampi seura on pyrkinyt vahvistamaan jo ennestään laadukasta runkoaan.

Subway Kansallisen Liigan kaupallinen koordinaattori Jori Lagerblom korostaa, että sarjassa pelaa lukuisia taitavia ja sitoutuneita uuden ajan esikuvia niin tulevaisuuden tähdille kuin aikuisille kannattajille.

- Tavoitteenamme on tuoda esikuvien persoonia sekä heidän tarinoitaan lähemmäs seuraajiamme, Lagerblom toteaa.

- Nyt julkaistussa otteluohjelmassa on saatu venytettyä viikonloppua useammalle päivälle, mikä mahdollistaa seuroille uudenlaisia virikkeitä ottelutapahtumien kehittämiseen sekä vähentää päällekkäisten pelien määrää kauden aikana.

Tuttuun tyyliin kaikki Subway Kansallisen Liigan ottelut ovat nähtävissä suorina lähetyksinä Nelonen Ruutu-palvelun kautta.

Ensimmäisen kierroksen otteluparit:

Pe 14.4. PK-35 Vantaa – Ilves 19:00

La 15.4. KuPS - ONS 14:00

La 15.4. HPS - Åland United 14:00

La 15.4. PK-35 - TPS 16:00

Su 16.4. HJK - FC Honka 16:00

Lisätiedot:



Kehityspäällikkö Heidi Pihlaja

heidi.pihlaja(at)palloliitto.fi

+358 40 843 2370

Mediakontaktit:

Joakim Nordström

joakim.nordstrom(at)palloliitto.fi

+358 45 660 7021