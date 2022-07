Sucros nostaa merkittävästi sokerijuurikkaan hintaa vuodelle 2023

Sucros on yhdessä MTK:n sokerijuurikkaan neuvotteluryhmän kanssa tehnyt vuodelle 2023 toimialasopimuksen, jonka mukaan sokerijuurikkaan hintaa korotetaan poikkeuksellisen paljon. Tavoitteena on lisätä merkittävästi juurikkaan viljelypinta-alaa ja saada enemmän kotimaista juurikasraaka-ainetta Säkylän sokeritehtaalle.

– Kotimaisen raaka-aineen saatavuus on Sucrokselle tärkeää. Tämän vuoksi haluamme, että sokerijuurikkaan viljelyn kannattavuus on kiinnostavalla ja kilpailukykyisellä tasolla, kertoo maatalousjohtaja Fanni Heinonen Sucrokselta.

– Tuleva juurikkaan hinnankorotus on historiallisen suuri. Perushinta nousee 9,50 euroa juurikastonnia kohti. Sen lisäksi hallinnollinen listintä poistuu kokonaan, millä juurikkaan kannattavuutta parannetaan vielä noin 1,50 euroa. Juurikkaan laskennallinen hinta nousee siis yli 10 euroa juurikastonnilta, sanoo Heinonen.

Yksivuotisen kiinteähintaisen viljelysopimuksen perushinta vuodelle 2023 on 42 euroa juurikastonnia kohti.

Toimialasopimusratkaisu neuvoteltiin maaliin tänä vuonna erittäin aikaisin, jo heinäkuussa.

– Aikaisessa vaiheessa tehty ratkaisu luo hyvät edellytykset tulevan vuoden sopimushankinnalle ja juurikkaan viljelyyn valmistautumiseen. Sekä MTK että Sucros toivovat lisää viljelijöitä mukaan juurikkaan viljelyyn, sanoo MTK:n sokerijuurikkaan neuvotteluryhmän puheenjohtaja Erno Toikka.

Sucros Oy vastaa sokerijuurikkaan viljelyttämisestä ja sokerijuurikkaan jalostamisesta sokeriksi Säkylän juurikassokeritehtaalla. Yritys jalostaa noin 500 miljoonaa kiloa sokerijuurikasta vuosittain. Sucros on osa Nordzucker-konsernia, joka on Euroopan johtavia sokeriyrityksiä. Samaan konserniin kuuluva Suomen Sokeri Oy vastaa raakasokerin puhdistamotoiminnasta ja pakkaamisesta Porkkalan tehtaalla Kirkkonummella sekä sokerin markkinoinnista ja myynnistä Suomessa. Sucroksen palveluksessa on noin 85 henkilöä ja Suomen Sokerin palveluksessa noin 120 henkilöä. www.sucros.fi