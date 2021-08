Suden jäljillä - Juha Kantakosken valokuvia esillä Villa Elfvikin luontotalossa 18.8.-3.10.2021

Jaa

Valokuvissa seurataan susiperheen elämää Kuhmossa. Luontotalossa on esillä myös SusiLife -hankkeen kokoamaa tietoa susista. Juha Kantakoski on näyttelyssä kertomassa kuvaamistaan susista kahtena sunnuntaina.

Espoolainen Juha Kantakoski on kuvannut Kuhmossa saman susilauman elämää vuodesta 2004. Sudet ovat saaneet elää rauhassa ihmisen häirinnältä, sillä susilauman reviiri on suurimmaksi osaksi rajavyöhykkeellä ja Venäjän puolella.

Susilauma muodostuu alfaparista ja niiden jälkeläisistä. Laumassa oli syksyllä 2020 alfaparin lisäksi keväällä syntyneet kahdeksan pentua ja lastenhoitoapuna kaksi edellisen vuoden viidestä pennusta.

Kuvat susista on otettu piilokojuista pääasiassa syksyllä, jolloin pentulauma on rohkeimmillaan. Näyttelyssä on kuvia viimeisen kymmenen vuoden ajalta.

Juha Kantakoski on harrastanut luontovalokuvausta aktiivisesti 30 vuotta ja on Suomen luonnonvalokuvaajat SLV ry:n jäsen. Valokuvaaja on paikalla kertomassa kohtaamisistaan susien kanssa kahtena sunnuntaina, 12.9. ja 3.10.2021 klo 13-15.

Villa Elfvikissä on esillä myös SusiLIFE -hankkeen kokoamaa tietoa mm. suden roolista ekosysteemissä sekä suden ja ihmisen suhteesta. Yläkerran Mäyrän metsässä voit jälkimaton päällä kävellä suden ja muiden suurpetojen jalanjäljissä.

Villa Elfvikin luontotalo (Elfvikintie 4, Espoo) on avoinna ma-pe klo 9-16. Viikonloppuisin ja arkipyhinä luontotalo on avoinna klo 10-16, jolloin palvelee myös Cafè Elfvik. 1.10. siirrytään talviaikaan, jolloin aukioloajat ovat ma-pe klo 9-15 ja su klo 10-16.