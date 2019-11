Suden kannanhoidollinen metsästys pikaisesti valmisteluun

MTK:n mielestä nyt tulee pikaisesti ryhtyä valmistelemaan suden kannanhoidollisen metsästyksen toimintamallia.

Juuri julkistetussa suden kannanhoitosuunnitelmassa suden sietämisen edistäminen on kirjattu keskeiseksi tavoitteeksi. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi suunnitelmaan on kirjattu monia hyviä toimenpiteitä kuten vahinkojen ennaltaehkäisy, toimet uhan ja vahinkojen hallitsemiseksi sekä korvausjärjestelmien kehittäminen.

MTK:n mielestä tavoitteisiin pääsemiseksi yksi kaikkein tärkeimmistä kannanhoitosuunnitelman toimenpiteistä on kuitenkin kannanhoidollinen metsästys. Se on välttämätöntä sekä taloudellisen että sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta. Sillä on tutkimusten mukaan merkittävä vaikutus myös susien laittoman tappamisen vähentymiseen.

Pitkään odotetun EU-tuomioistuimen ennakkopäätöksen mukaisesti kannanhoidollinen metsästys on mahdollista tiettyjen ennakkokriteereiden puitteissa. MTK:n mielestä nyt tulee pikaisesti ryhtyä valmistelemaan suden kannanhoidollisen metsästyksen toimintamallia.