Suihkeduo tuo avun nenän kuiville limakalvoille

Yliopiston Apteekin oma YA-tuotesarja täydentyy kahdella nenäsuihkeella, jotka kosteuttavat ja hoitavat nenän limakalvoja. YA Dekspantenoli nenäsuihke ja YA A-vitamiini nenäsuihke ovat saatavilla Yliopiston Apteekeista sekä verkkoapteekista ya.fi tästä viikosta alkaen.

Ulkoilman viiletessä pattereiden termostaatteja säädetään yhä lämpimämmälle sisätiloissa. Pattereiden hohkatessa sisäilma on toki lämmintä, mutta kuivaa. Kuivuuden voi aistia sekä iholla että nenän limakalvoilla. Samaan aikaan flunssakausi koettelee hengitysteitä, eikä sisä- ja ulkolämpötilojen vaihtelu tee olosuhteita helpoiksi nenän kannalta.



- YA A-vitamiini nenäsuihke on tarkoitettu nenän limakalvojen kosteutukseen, ja tuote edistää nenän limakalvoepiteelin uusiutumista. A-vitamiinisuihke sopii aikuisille ja yli 2-vuotiaille lapsille. YA Dekspantenoli nenäsuihke puolestaan on vauvasta vaarille sopiva tuote, joka puhdistaa ja hoitaa nenän kuivia limakalvoja. Tuote toimii hyvänä tukihoitona nuhan ja tukkoisen nenän hoidossa, tuotepäällikkö Hanna Nikula kertoo.



YA A-vitamiini nenäsuihke | 20 ml | Hinta 10, 90

Voitelee ja kosteuttaa sekä edistää limakalvoepiteelin uusiutumista. Nenäsuihke sopii erityisolosuhteiden, nenän sairauksien mm. lääkeperäisen, allergisen nuhan tai hajunenän aiheuttamaan nenän limakalvon kuivuuteen tai surkastumiseen. Suihke sopii pitkäaikaiseenkin käyttöön, ja siinä on miellyttävän hento eukalyptuksen tuoksu.



YA Dekspantenoli nenäsuihke | 20 ml | Hinta 8, 90



Hellävarainen suihke tukee ärtyneiden nenän limakalvojen luonnollista paranemista. Tuotetta voi huoletta käyttää pitkäkestoisesti ja se soveltuu kaiken ikäisille, myös imeväisille lapsille sekä raskaana oleville ja imettäville äideille.

Saatavilla viikolla 47 Yliopiston Apteekeista ja verkosta ya.fi