Sukupolvensa parhaan sotakirjailijan uutuus vie kaukopartiomiehet Aunuksen kannakselle

Esa Sirénin Aunuksen kaukopartio (Gummerus) on jatkosodan tositapahtumiin vahvasti pohjaava sotaromaani uhkarohkeista ja rämäpäisistä kaukopartiomiehistä. Se on palkitun ja menestyneen kouvolalaiskirjailijan 18. sotaromaani. Esa Sirénin kirjoja on myyty yhteensä jo yli 230 000 kappaletta.

Elokuussa 1941 Aunuksen kannakselle komennetaan uusi kymmenmiehinen kaukopartio. Sen tehtävänä on tiedustelu, vangin otto ja vihollisen häirintä. Partion vetäjäksi lähtee vastoin päämajan käskyä itse osasto Kuismasen pomo, kapteeni Into Kuismanen. Hän päättää ottaa mukaansa vain kokeneita sissejä, heidän joukossaan tulevat Mannerheim-ristin ritarit Viljo Suokas ja Onni Määttänen. Paluu vaiherikkaalta retkeltä huipentuu aivan odottamattomalla tavalla. Sotakirjailija Esa Sirén (s. 1948) on kotoisin Kouvolasta, ja hänellä on takanaan komea ura jääkiekkovalmentajana. Sirénille myönnettiin Kaarlen palkinto sotaromaanista Sissiosasto Hirvelä (2020). Esa Sirén: Aunuksen kaukopartio

333 sivua

