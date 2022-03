Sulkemiskorvauksen haku alkaa

Sulkemiskorvaus on tarkoitettu yrityksille, joiden liiketoiminnalle on aiheutunut vahinkoja koronapandemian hallintaan liittyvistä sulkemismääräyksistä, sekä yleisötilaisuuksien kieltämisestä tai niiden rajoittamisesta. Sulkemiskorvaus koskee aikavälille 21.12.2021-28.2.2022 määrättyjä sulkuja tai yleisötilaisuuksien järjestämisen kieltoja.

Korvausta voi hakea Valtiokonttorista 20.4.2022 kello 16.15 asti.

Korvaukseen oikeutetut yritykset

Korvausta voi hakea, jos yrityksen toimitilat on suljettu kokonaan, osittain tai jos kyseessä on yleisötilaisuus, jonka järjestäminen oli kielletty 21.12.2021-28.2.2022 välisenä aikana. Tartuntatautilain mukaan kunnan tai aluehallintoviraston sulkemia asiakastiloja ovat esimerkiksi liikuntatilat, yleiset saunat ja uimahallit, kylpylät, huvipuistot, sisäleikkipuistot sekä kauppakeskusten yleiset oleskelutilat. Osittain suljetut liiketilat ovat lähinnä ravintoloita, jotka eivät aukiolorajoitusten vuoksi pystyneet harjoittamaan liiketoimintaansa. Myös yleisötilaisuudet, joiden järjestäminen oli kielletty tai jonka yleisömäärää oli huomattavasti rajoitettu, voivat hakea sulkemiskorvausta.

Sulkemiskorvaus korvaa yrityksen palkkakuluja ja joustamattomia kuluja tammi-helmikuulta 2022. Yleisötilaisuuksien järjestämisestä korvataan aiheutuneita järjestely- ja suunnittelukuluja ajalta 1.10.21-28.2.22.

Tulossa myös kustannustuki 6 ja tuki kattamattomiin kiinteisiin kustannuksiin

Kustannustuen kuudes hakukierros aukeaa 26.4. Se on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on laskenut koronapandemian torjuntaan liittyvän rajoituksen vuoksi. Toukokuussa haettavaksi tulee myös tuki kiinteisiin kattamattomiin kustannuksiin, joka on tarkoitettu yrityksille, joilla on jo 2,3 miljoonan euron tukikatto täynnä.

Valtiokonttorin nettisivuille valtiokonttori.fi/sulkemiskorvaus päivittyy tietoa tuesta, tuen hausta, laskuri sekä tietoa voimassa olleista rajoituksista.