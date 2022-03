Sulkemiskorvauksen haku on auennut

Sulkemiskorvauksen haku aukesi tiistaina 22.3.2022 kello 9. Haku aukesi rauhallisesti, ja ensimmäisten päivien aikana hakemuksia on saapunut 547. Hakemuksista on ratkaistu perjantaihin 25.3. mennessä 265 kappaletta ja korvausta on myönnetty 4,5 miljoonaa euroa.

Sulkemiskorvausta voi hakea, jos yrityksen toimitiloja suljettiin tai aukioloaikoja rajoitettiin pandemian hallintaan liittyvän säädöksen tai viranomaisen määräyksen perusteella 21.12.2021 – 28.2.2022 välisenä aikana. Myös tuolla aikavälillä rajoitusten vuoksi peruuntuneet yleisötapahtumat voivat hakea sulkemiskorvausta. Sulkemiskorvauksen määrä perustuu siihen, kuinka suuret yrityksen kulut ovat olleet tammi-helmikuussa 2022 ja kuinka suuri osa liiketoiminnasta on ollut suljettuna. Peruuntuneiden tapahtumien osalta sulkemiskorvaus korvaa tapahtuman pääjärjestäjälle aikaväliltä 1.10.2021 – 28.2.2022 syntyneitä tapahtuman suunnitteluun ja järjestämiseen liittyviä kuluja.

Valtiokonttorin verkkosivuilla osoitteessa valtiokonttori.fi/sulkemiskorvaus on runsaasti tietoa, usein kysyttyjä kysymyksiä ja ohjeet sulkemiskorvaushakemuksen täyttämiseen. Sulkukaudet-palvelusivulta hakijat voivat tarkistaa paikkakuntakohtaiset sulkemismääräykset ennen hakemuksen täyttämistä. Lisäksi hakijoiden käytössä on laskuri, jonka avulla maksettavan korvauksen määrää voi arvioida.

Sulkemiskorvauksen tilastot on avattu Valtiokonttorin nettisivuille. Tilastoista on nähtävissä muun muassa saapuneiden hakemusten ja maksetun tuen määrä. Tietoa on mahdollista tarkastella esimerkiksi yritysten toimialan sekä sijainnin mukaan. Sivulta löytyvät myös yritysten lähettämien hakemusten käsittelytilanteet sekä tiedot yrityksen tukipäätöksestä.

Edellisen päivän tiedot päivittyvät raporttiin joka arkipäivä noin kello 12. Raportissa ilmoitetaan viimeisimmän päivityksen ajankohta.

