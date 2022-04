Sulkemiskorvausta maksettu 17,8 miljoonaa euroa, haku päättyy 20.4.

Sulkemiskorvauksen haku aukesi Valtiokonttorissa 22.3.2022. Valtiokonttori on maksanut sulkemiskorvausta tähän mennessä lähes 17,8 miljoonaa euroa. Sulkemiskorvausta on myönnetty noin 950 yritykselle ja keskimääräinen korvaussumma on ollut 19 500 euroa. Korvausta on myönnetty eniten Uudellemaalle, sekä toimialoista ravitsemis- ja urheilutoiminnoille sekä huvi- ja virkistyspalveluille. Ajantasaista tietoa sulkemiskorvaushakemusten määrästä, hakemusten tilanteesta ja tehdyistä päätöksistä löytyy sulkemiskorvauksen tilastosivulta valtiokonttori.fi/sulkemiskorvaustilastot. Raportit päivittyvät joka arkipäivä.

Sulkemiskorvausta voi saada asiakastilojen sulkemisesta ja peruuntuneista tapahtumista

Sulkemiskorvausta voi hakea, jos yrityksen toimitiloja suljettiin tai aukioloaikoja rajoitettiin pandemian hallintaan liittyvän säädöksen tai viranomaisen määräyksen perusteella 21.12.2021 – 28.2.2022 välisenä aikana. Myös tuolla aikavälillä rajoitusten vuoksi peruuntuneet yleisötapahtumat voivat hakea sulkemiskorvausta. Sulkemiskorvauksen määrä perustuu siihen, kuinka suuret yrityksen kulut ovat olleet tammi-helmikuussa 2022 ja kuinka suuri osa liiketoiminnasta on ollut suljettuna. Peruuntuneiden tapahtumien osalta sulkemiskorvaus korvaa tapahtuman pääjärjestäjälle aikaväliltä 1.10.2021 – 28.2.2022 syntyneitä tapahtuman suunnitteluun ja järjestämiseen liittyviä kuluja.

Hakemusten on oltava perillä 20.4.2022 kello 16.15 mennessä

Sulkemiskorvaushakemus kannattaa tehdä ajoissa. Hakemusten on oltava perillä Valtiokonttorissa 20.4.2022 kello 16.15 riippumatta siitä, lähetetäänkö hakemus sähköisen asiointikanavan kautta vaiko postitse. Postitse lähetettyjen hakemusten tulee olla perillä Valtiokonttorin kirjaamossa viimeistään kello 16.15. Saman päivän postileima ei siis riitä.

Hakemuksen tekemistä ei kannata jättää viime hetkeen, sillä esimerkiksi oma nettiyhteys saattaa yllättäen hidastua.

Kustannustuen haku avautuu 26.4.

Kustannustuen kuudes hakukierros avautuu 26.4. klo 9. Kustannustuen kuudes kierros on tarkoitettu erityisesti matkailu- ja ravintola-alan sekä tapahtuma-alan yrityksille, jotka ovat kärsineet sulkutoimia lievemmistä koronavirukseen liittyvistä rajoitustoimista. Tuki kohdistuu kuluihin, jotka ovat syntyneet 1.12.2021 – 28.2.2022. Lue lisää kustannustuen nettisivuilta valtiokonttori.fi/kustannustuki.

Valtiokonttori palvelee

Valtiokonttorin sivustolta löytyy hakuohjeet suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, video-ohje hakemuksen täyttämisestä, tallenne sulkemiskorvauksen webinaarista sekä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. Tuen määrää voi arvioida laskurilla ja sivulta löytyy myös kartta eri alueiden rajoituksista ja suosituksista.

Sulkemiskorvauksen puhelinpalvelu palvelee arkisin klo 9-15 numerossa 029 550 3530.