Sulkemiskorvausta tarjolla yrityksille asiakastilojen sulkemisesta

Valtiokonttori avasi sulkemiskorvauksen sähköisen hakupalvelun keskiviikkona 12.5. kello 9.00.

"Valtiokonttoriin on yritysten kustannustukien hakukierrosten perusteella kertynyt jo paljon osaamista, jonka avulla pystyimme käynnistämään sulkemiskorvauksen haun perin nopeasti lain valmistumisen jälkeen" toimialajohtaja Jyri Tapper toteaa.

Yritys voi hakea sulkemiskorvausta, jos sillä on Y-tunnus. Sulkemiskorvaus koskee pienyrityksiä ja mikroyrityksiä, joissa on enintään 49 työntekijää. Yritys voi saada korvausta, jos sen toimitilat on suljettu tilapäisesti asiakkailta lain määräyksen tai viranomaisen päätöksen mukaisesti.

Sulkemiskorvaus koskee ravintoloita ja muita ravitsemisyrityksiä, sekä esimerkiksi liikunta- ja urheilutiloja, kuntosaleja, kylpylöitä ja sisäleikkipuistoja. Suurille yrityksille on suunnitteilla oma tukensa, jonka aikataulu ja yksityiskohdat tarkentuvat myöhemmin.

Sulkemiskorvauksella korvataan yritykselle liiketoiminnan joustamattomia kuluja ja esimerkiksi palkkakuluja. Korvausta on haettava neljän kuukauden kuluessa sen kuukauden päättymisestä, jona velvollisuus pitää toimitilat suljettuina päättyi.

Sulkemiskorvauksen määrä perustuu siihen, kuinka suuret yrityksen kulut ovat olleet helmikuussa 2021 ja kuinka suuri osa liiketoiminnasta on ollut suljettuna. Liiketoiminnan menetyksiä ei korvata.

Kustannustukea nyt myös uusille ja pienille yrityksille

Kustannustuen kolmannen kierroksen haku aukesi 27.4. Haku avautui vilkkaana, ensimmäisen viikon aikana hakemuksia saapui yhteensä 7 312 ja tukea on maksettu tähän mennessä noin 55 miljoonaa euroa. Kustannustuen kolmannella kierroksella tukea on pyritty kohdistamaan entistä paremmin yksinyrittäjille ja pienyrityksille.

Myös uudet 1.1.2020 jälkeen perustetut yritykset ovat tuen kolmannella kierroksella erilaisessa asemassa kuin aiemmin. Uusille yrityksille, joiden toimiala kuuluu valtioneuvoston asetuksella määriteltyihin tuen piirissä oleviin toimialoihin, voidaan nyt maksaa tukea toimialan keskimääräisen liikevaihdon muutoksen perusteella.

Päätökset julkaistaan Valtiokonttorin verkkosivuilla

Sulkemiskorvaushakemukset ja -päätökset sekä tilastot maksetuista tuista julkaistaan Valtiokonttorin verkkosivulla. Ensimmäiset tilastot julkaistaan pian haun avaamisen jälkeen.