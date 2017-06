Sumitomo Heavy Industries, Ltd. on ostanut Amec Foster Wheelerin CFB energiateknologialiiketoiminnan

26.6.2017 12:25 | Sumitomo SHI FW

• Uusi globaali energiateknologiayhtiö – Sumitomo SHI FW • Maailmanlaajuisesti toimiva yhtiö, jonka menestys perustuu satoihin onnistuneisiin projekteihin

Viitaten Sumitomo Heavy Industries, Ltd. (SHI) 26.6. 2017 tiedotteeseen (liite), SHI on hankkinut omistukseensa FW Energie B.V. -yhtiön koko osakekannan Amec Foster Wheeleriltä. Hankinta yhdistää SHI:n and Amec Foster Wheelerin CFB voimalaitoskattila­liiketoiminnat maailman johtavaksi kestävän kehityksen energiaratkaisujen teknologiayhtiöksi.

Uusi yhtiö on nimeltään Sumitomo SHI FW, ja kuuluu SHI:n Energy and Environment-liiketoiminta-alueeseen. Yhdistymisen myötä yhtiöiden osaaminen ja palvelut keskitetään. Uuden yhtiön tuotevalikoimaan kuuluvat CFB- ja BFB-voimalaitoskattilat ja -kaasuttimet, kattava laajuus energiantuotannon savukaasunpuhdistusteknologioita, metallurgian jätelämpökattilat sekä voimalaitosten huolto ja käytön tuki.

Tomas Harju-Jeanty, CEO, Sumitomo SHI FW:

”Yhdistämällä Foster Wheelerin pitkä kokemus ja Sumitomon maailmanlaajuisesti tunnettu nimi ja osaaminen luo vahvan toimijan perinteisille ja uusille markkina-alueillemme. Sumitomo SHI FW tulee säilyttämään asemansa alan kehityksen kärjessä ja jatkamaan ympäristön huomioivien energiateknologiatuotteiden kehitystyötä. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme kestävän kehityksen vaatimaa teknologiaa jonka tuottama lisäarvo säilyy pitkään.”

Sumitomo SHI FW:n pääkonttori sijoittuu Espooseen. Yhtiö toimii neljään alueelliseen organsaatioon jaettuna 15 maassa. Alueellisten toimintojen johto sijaitsee Suomessa Espoossa ja Varkaudessa, New Jerseyssä Yhdysvalloissa, Shanghaissa Kiinassa sekä Sosnowiecissä Puolassa. Toiminta Suomessa yhtiön teknologiakeskuksena ja globaalina projektinjohtoyksikkönä jatkuu muuttumattomana. Jaakko Riiali on nimetty yhtiön Suomen liiketoimintojen toimitusjohtajaksi.

Tulevaisuudennäkymät

Tässä tiedotteessa on tulevaisuudennäkymiä sisältäviä lausumia. Tulevaisuudennäkymiä koskeviin lausumiin kuuluvat kaikki sellaiset lausumat, jotka liittyvät sopimusten ajoitukseen ja menestyksellisyyteen ja ovat yleisesti tunnistettavissa esimerkiksi sanoista ”uskomme”, ”odotamme”, ”ennakoimme”, ”aiomme”, ”arvioimme”, ”tulee …”, ”voi” ”jatkuu”, ”pitäisi” ja muista vastaavista ilmaisuista. Tulevaisuudennäkymiä koskeviin lausumiin liittyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monia on vaikea ennustaa ja joihin Sumitomo SHI FW:llä ei yleensä ole mahdollisuutta vaikuttaa, ja jotka voivat aiheuttaa todellisiin tuloksiin ja kehityskulkuihin olennaisia muutoksia aikaisemmissa tulevaisuudennäkymiä koskevissa lausumissa ilmaistuihin, viitattuihin tai suunniteltuihin verrattuna. Sumitomo SHI FW ei päivitä mitään tulevaisuudennäkymiä koskevia ilmoituksia tämän päivämäärän jälkeen vahvistaakseen tällaiset ilmoitukset todellisiksi tuloksiksi, viitatakseen ennakoidun tapahtumiseen tai muulla tavalla.