Summer Sound Festival 2022 tuo DJ-maailman tähdet Kaapelitehtaalle

Kesäfestarit elektronisen musiikin ystäville käynnistyy rytinällä kaksipäiväisessä Summer Sound Festivalissa, joka kokoaa festarikansan bailaamaan Kaapelitehtaalle. Keskieurooppalaisessa hengessä toteutetussa nuorille aikuisille suunnatussa tapahtumassa nähdään maailman valovoimaisimmat elektronisen musiikin artistit sekä kansainväliseltä että kotimaiselta kentältä.

Pääesiintyjinä nähdään maailman menestyneimpiä DJ-artisteja, jo viidesti maailman parhaaksi trance musiikin DJ:ksi valittu megatähti Aly & Fila, viime vuoden yhden suurimman radioiden tanssilistoja valloittaneen ’Your Love (9PM)’ kappaleen takaa löytyvä supertähti ATB, maailman tunnetuimpiin trance musiikin tähtiin kuuluvat Cosmic Gate, Giuseppe Ottavianni, Ferry Corsten sekä Solarstone, teknomusiikin megatähti Mauro Picotto, ’Concrete Angels’, ’Sanctuary’, ’Saving Light’ ja ’You’ll be OK’ -hiteillään maailmanmaineeseen noussut megatähti Gareth Emery, Steve Aokin ja Faithlessin kanssa yhteistyötä tehnyt Ben Nicky.



Summer Sound Festivalin lavoilla nähdään kahden päivän aikana 35 artistia elektronisen musiikin kirkkaimpiin tähtiin kuuluvalta rintamalta. Tapahtuman ikäraja on K18. Paikkana toimii Kaapelitehdas ja uudistunut pääsisäänkäynti Lasipiha, jotka muuttuvat kahden päivän ajaksi elektronisen musiikin spektaakkeliksi, jossa rakennusten sisätilat tarjoavat arvoisensa puitteet maailman DJ-eliitille. Ruuhkien välttämiseksi toivomme, että festivaalivieraat käyttäisivät julkisia liikennevälineitä mahdollisimman paljon. Lisää tietoa alueesta: https://www.kaapelitehdas.fi/fi/loyda-perille



Tapahtuma:

www.summersoundfestival.net



► PÄÄSYLIPUT / TICKETS

https://www.lippu.fi/summer-sound-festival



► TAPAHTUMA-AIKA / TIME

Perjantai / Lauantai (Friday / Saturday)

22. & 23.07.2022

Klo. / Time. 18:00 - 05:00



► TAPAHTUMAPAIKKA / VENUE

Helsingin Kaapelitehdas

Tallberginkatu 1, 00180 Helsinki



► IKÄRÄJA / AGE LIMIT

Tapahtuman ikäraja on 18-vuotta.

The age limit for the event is 18 years.



Pidätämme kaikki oikeudet muutoksiin

We reserve all rights to program change