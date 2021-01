Sunborn Eventsin työ Logomossa vauhtiin: Turun asema tapahtumakaupunkina vahvistuu

Ravintola-, catering- ja tapahtuma-alan toimija Sunborn Events Oy on lähtenyt vahvistamaan Turun asemaa tapahtumakaupunkina. Viime vuoden loppupuolella Sunborn Events osti Hartela Länsi-Suomi Oy:n osuuden Logomosta. Lisäksi Sunborn Eventsillä on vankka asema myös pääkaupunkiseudulla, jossa Sunborn vastaa Helsingin Kulttuuritalon toiminnasta.

Kaupan myötä tehdyssä organisaatiouudistuksessa Päivi Rytsä jatkaa Logomon toimitusjohtajana. Lisäksi Rytsä on nimitetty Sunborn Eventsin operatiiviseksi johtajaksi ja vastaa näin Logomon lisäksi myös Helsingin Kulttuuritalon toiminnasta. Sunborn Events Oy:n kehitysjohtajaksi on nimitetty Sunbornin riveistä tuttu Juha Leinonen. Nimitykset astuvat voimaan 1.2.2021.

– Meillä on nyt samassa konsernissa kaksi tapahtumataloa ja keikkajärjestäjä, mikä luo mahdollisuuksia monipuolisille tapahtumille, sanoo Päivi Rytsä.

Rytsän vastuulla on keskittyä tapahtumatalojen johtamiseen ja kehittämiseen, Leinosen tonttia ovat tapahtumat ja erityisesti Turun aseman vahvistaminen tapahtumakaupunkina.

– Sunborn Eventsin vastuulla on Turussa isoja tapahtumia, kuten Punk in Drublic, Kesärauha ja Slipknotin jättikonsertti sekä Paavo Nurmi Games -tapahtuman ravintolat. Lisäksi Sunborn vastaa muun muassa Turun linnan ravintola- ja juhlapalveluista. Meillä on hyvä kattaus palvella isoja asiakkaita sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti, Leinonen sanoo.

Uusi organisaatio parantaa palveluita

Vaikka koronapandemia on kurittanut tapahtuma-alaa, Sunborn Eventsillä on vahva usko alan elpymiseen. Tulevaisuuden usko näkyy investointeina, joiden myötä esimerkiksi Logomon ravintolapalveluita ja tapahtumatiloja uudistetaan. Yleisölle muutokset näkyvät syksyllä 2021.

Tapahtumajärjestäjille Päivi Rytsä lupaa organisaatiomuutoksen tuovan helppoutta.

– Tiimien yhdistymisen myötä myyntipalvelukin yhtenäistyy. Se tarkoittaa, että tapahtumatilan, ravintolapalveluiden ja mahdollisten ohjelmapalveluiden varaaminen onnistuu nyt yhdestä paikasta.

Logomo Oy:n työntekijät ovat siirtyneet kaupan myötä Sunborn Eventsin henkilökunnaksi vanhoina työntekijöinä.

– Logomon etuna on aina ollut ketteryys ja rautaiset ammattilaiset eivätkä nämä asiat muutu kaupan myötä, Rytsä muistuttaa.

Logomo-yhtiöiden hallitukset 1.2.2021 alkaen:

Logomo Oy: Riikka Kuusniemi (pj.), Hans Niemi, Niina Stade, Jarkko Virtanen, Liisa Ketomäki

Logomon Tapahtumatilat Oy: Leevi Luoto (pj.), Pauliina Ahlas, Riikka Kuusniemi, Niina Stade

Logomo Oy:n omistavat Sunborn Events Oy (61 %) ja Turun kaupunki (39 %).

Logomon tapahtumatilat Oy:n omistavat Turun kaupunki (51 %) ja Sunborn Catering Oy (49 %).