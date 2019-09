SUNBORN LIVE JÄRJESTÄÄ SYKSYLLÄ 2019 LÄHES 30 KONSERTTIA LOGOMOSSA

Sunborn Liven syksyn ohjelmisto Logomossa on julkistettu. Luvassa on kovatasoinen kattaus keikkoja kansainvälisistä rocknimistä kotimaisiin tähtiin ja lasten festareista legendaaristen rockbändien tribuuttikonsertteihin. Luvassa on myös Turun tyylikkäimmät pikkujoulushow't Teatro-salin näyttävissä puitteissa.

ALKUSYKSYN ROCKPUTKI - D-A-D, URIAH HEEP, POPEDA, CMX, ISMO ALANKO ja SF-BLUES CARAVAN

Syys-lokakuun aikana turkulaisia hemmotellaan monipuolisilla rock-keikoilla. Logomo-salissa nähdään peräkkäisinä iltoina Tanskan suosituin rockbändi D-A-D sekä legendaarinen Uriah Heep. Kotimaisista kärkinimistä Logomo-salissa esiintyy uuden rockaavan levyn julkaissut Ismo Alanko, erikoiskeikan soittava CMX ja suomibluesin kuninkaalliset SF-Blues Caravan. Lisäksi lavan tulee vielä jakamaan rautainen kaksikko, Popeda ja Neljä Ruusua.

TASOKKAITA TRIBUUTTIKONSERTTEJA

Logomossa nähdään syksyllä myös lukuisia tribuuttikonsertteja. Sunborn Live järjestää näistä mm. Bruce Springsteenin suomalaisen tribuuttiorkesteri The Ghost Of Bruce Springsteenin 15-vuotisjuhlakonsertin. Luvassa on myös Helsingin Kulttuuritalon vuosi sitten loppuunmyynyt "The Simon & Garfunkel Story" sekä Jiri Nikkisen johtama The Beatles Tribute, joka soittaa Abbey Road -albumikeikan.

JVG, JUHA TAPIO JA ELASTINEN SYTYTTÄVÄT BILEET LOGOMOON

Suomalaiset artistit ovat tällä hetkellä hurjassa suosiossa. Sunborn Liven loppuvuoden keikoista isoimmat yleisömeret keräävät Juha Tapio (la 9.11.) sekä Puita uuniin -kiertueellaan Logomossa nähtävä JVG (6.12.). Tuoreimmalla Vain Elämää -kaudella mukana oleva Elastinen tekee uransa ensimmäisen konserttisalikiertueen, joka pysähtyy Logomossa la 2.11. Siinä on turkulaisille haastetta kerrakseen malttaa istua koko parin tunnin Ela-show.

INTIIMI TEATRO TUO ARTISTIN JA YLEISÖN LÄHELLE TOISIAAN

Logomosta löytyy myös Teatro - baari, kahvila, ravintola ja elävä keikkapaikka - joka tarjoaa Turussa uniikit puitteet intiimeille konserteille. Noin 400-paikkaisen Teatro-salin usein loppuunmyydyissä illoissa nähdään syksyllä mm. uuden albuminsa julkaiseva Edu Kettunen ja ennakkoon loppuunmyyty 22-Pistepirkko. Kahdeksanhenkinen Gasthaus Orkesteri tuo puolestaan Teatroon visuaalisen shownsa, jossa kuullaan David Lynchin elokuvamusiikkia.

"Teatro-sali on ihanteellisen kokoinen venue. Intiimi tila tulee suhteellisen helposti täyteen ja tunnelma keikoilla on tiivis. Samalla se tarjoaa monelle artistille sen ensimmäisen askeleen kohti suurempia konserttisaleja", kertoo Sunborn Liven tapahtumatuottaja Pietu Sepponen.

Teatro on myös nappivalinta pikkujoulujen viettoon. Turun tyylikkäimpien pikkujoulujen sarjassa koetaan marras-joulukuussa Ranskalainen ilta - Edith Piaf Avec Tia Cohen, Stella Polariksen Impromusikaalishow sekä supersuosittu The Miracle - A Night With Queen.

SUNBORN LIVE EI KUMARRA GENRERAJOJA

Sepponen kertoo, että koko tiimi on äärimmäisen ylpeitä syksyn ohjelmiston monipuolisuudesta. "Olemme hyvin genrevapaita ja haluamme tarjota koko Turun talousalueelle erilaisia live-elämyksiä. Jos äiti tykkää Ressusta, isä D-A-D:stä, teinit JVG:stä ja perheen pienimmät Ti-Ti Nallesta, on koko perheen syksyn livetarpeet tyydytetty!", intoilee Sepponen.

Sunborn Liven koko syksyn ohjelmisto Logomossa:

LA 14.9. THE MUSIC FROM THE MOVIES OF DAVID LYNCH - VISUAL CONCERT, Teatro-sali

LA 21.9. THE GHOST OF BRUCE SPRINGSTEEN & E-STREET BAND, Teatro-sali

LA 28.9. SF-BLUES CARAVAN, Logomo-sali

TI 1.10. JASON RINGENBERG, Teatro

KE 9.10. CMX - ORA & LABORA, Logomo-sali

PE 11.10. ISMO ALANKO, Logomo-sali

TO 17.10. D-A-D, Logomo-sali

PE 18.10. URIAH HEEP, MELROSE, Logomo-sali

LA 19.10. POPEDA, NELJÄ RUUSUA, Logomo-sali

LA 19.10. EDU KETTUNEN, Teatro-sali

KE 23.10. REIJO TAIPALE -muistokonsertti, Logomo-sali

LA 26.10. RESSU REDFORD, Teatro-sali

KE 30.10. THE SIMON & GARFUNKEL STORY, Logomo-sali

PE-LA 1.- 2.11. RANSKALAINEN ILTA - Edith Piaf Avec Tia Cohen, Teatro-sali

LA 2.11. ELASTINEN, Logomo-sali

PE 8.11. 22-PISTEPIRKKO, Teatro-sali

LA 9.11. JUHA TAPIO, Logomo-sali

PE-LA 29.-30.11. THE MIRACLE - A NIGHT WITH QUEEN, Teatro-sali

LA 30.11. Suomen Suurin Lastenfestivaali: HEVISAURUS, TI-TI NALLE, KIKATTAVA KAKKIAINEN, Logomo-sali

TO 5.12. MELISSA HORN, Teatro-sali

PE 6.12. JVG, Logomo, sali

LA 7.12. STELLA POLARIS: Impromusikaalishow, Teatro-sali

KE-PE 11.-13.12. KARI TAPIO 15. KESÄÄ -laulunäytelmä, Teatro-sali

PE 20.12. THE 69 EYES, Logomo-sali

