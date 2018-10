Sunborn Yacht Hotels ehdolla kansainvälisessä palkintogaalassa

Sunborn Yacht Hotels on ehdolla palkittavaksi parhaasta innovaatiosta hotelli- ja matkailualan arvostetussa The Worldwide Hospitality Awards® -palkintogaalassa. Best Innovation in Hotel Concept -kategoriassa palkitaan uusi konsepti tai palvelu, jossa ilmenee erityisen hyvin alan uudistumiskyky ja kehityspotentiaali. Kilpailussa on mukana runsaasti tasokkaita ja innovatiivisia hotelleja ympäri maailman, ja parhaat palkitaan 7. marraskuuta järjestettävässä gaalassa Pariisissa.

Turkulainen hotellilaivakonseptin pioneeri ehdolla innovaatiopalkinnon saajaksi

Worldwide Hospitality Awards® on arvostettu hotelli- ja matkailualan palkintogaala, jonka tavoitteena on tuoda esiin kansainvälisen hospitality-toimialan monipuolisuutta ja innovatiivisuutta. Palkintoja on jaettu vuodesta 2000 lähtien yhteensä 15 kategoriassa. Sunborn Yacht Hotels on tänä vuonna ehdolla Best Innovation in Hotel Concept -palkinnon saajaksi. Kategoriassa palkitaan uusi konsepti tai palvelu, jossa ilmenee erityisen hyvin alan uudistumiskyky ja kehityspotentiaali.

"Kilpailussa on mukana runsaasti tasokkaita ja innovatiivisia hotelleja ympäri maailman, joten pääsy 16 parhaan joukkoon ja kilpailun finaaliin on meille suuri ilonaihe", kertoo yrityksen Executive Director Hans Niemi. Turkulainen perheyritys Sunborn on tunnettu laivahotellikonseptin pioneerina - tällä hetkellä yritys omistaa kaksi luksusluokan laivahotellia, toisen Lontoossa ja toisen Gibraltarilla, ja tähtäimessä on laajentuminen uusiin, maailman johtaviin kaupunkeihin.

Jännitys huipentuu Pariisissa

Kilpailu huipentuu 7. marraskuuta Pariisissa pidettävään palkintogaalaan. Valinnat 15 kategorian voittajista tekee kansainvälinen tuomaristo, joka koostuu liikemaailman, turismin ja markkinoinnin huippuammattilaisista. Niemi kertoo, että hän odottaa gaalaa jännityksellä mutta luottavaisin mielin - Sunbornin laivahotellit ovat nimittäin menestyneet aiemminkin kansainvälisillä areenoilla. Molemmat hotellit ovat segmenttinsä markkinajohtajia, ja Sunborn Gibraltar on mm. palkittu alueensa parhaana hotellina ja konferenssihotellina (World Travel Awards 2018) sekä parhaasta sisustussuunnittelusta (European Property Awards 2016).

Lisätietoja kilpailusta sekä kategorian kaikki ehdokkaat:

https://hospitality-on.com/en/worldwide-hospitality-awards/sunborn-yacht-hotels/sunborn-yacht-hotels

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Hans Niemi, Executive Director, Sunborn Yacht Hotels

Email: hans.niemi@sunborn.com | Puh: +358 2 44 54 513