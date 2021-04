Sunzin strategiataidon klassikosta on julkaistu uusi suomennos!

Uusi suomennos on tehty alkukielisen teoksen pohjalta. Se sisältää myös aiemmin suomentamattomia katkelmia Sunzin teoksesta.

”Tunne vihollisesi ja tunne itsesi, niin et kohtaa ainuttakaan tappiota edes sadan taistelun aikana.”

Sunzin Sodankäynnin taito (kiin. Sunzi bingfa) on kiinalainen strategiataidon klassikko, jonka opetuksia on yli kahden tuhannen vuoden ajan hyödynnetty muun muassa budo-lajeissa, politiikassa ja liike-elämässä. Basam Books julkaisee Sunzin klassikkoteoksesta uuden suomennoksen Sodankäynnin taito (Basam Books 2021). Teoksen on kääntänyt suomentaja Tero Tähtinen.

Sunzin ajattelun ytimessä on käsitys määrätietoisesta mutta joustavasta johtajasta, joka muokkaa toimintatapaansa alituiseen muuttuvien olosuhteiden ja tilanteiden mukaan. Hän on koko ajan tietoinen vastustajan liikkeistä, mutta häivyttää samalla omat jälkensä.

"Korkein saavutus on vihollisen nujertaminen ilman ainuttakaan taistelua."

Uusi suomennos on sujuvaa ja yleistajuista kieltä, eikä sen ymmärtäminen vaadi lukijalta aiempaa kiinalaisen filosofian tuntemusta. Teos sisältää Sunzin teoksen kokonaisuudessaan, Yinqueshanin hautakaivauksista löytyneet tekstit sekä kokoelman muista historiallisista lähteistä löytyneitä katkelmia, joita ei ole aiemmin suomennettu. Kokonaisuus tuo muinaiset opetukset nykylukijalle elävässä ja helposti omaksuttavassa muodossa.

”Sota on huijaamisen taidetta.”

Kääntäjästä

Tero Tähtinen (s. 1978) on suomentaja ja Kiina-tutkija, joka valmistelee parhaillaan klassisen kiinalaisen runouden luontokäsitystä käsittelevää väitöskirjaansa. Hän on aiemmin suomentanut kiinan kielestä muun muassa teokset Noudan vettä ja kerään polttopuita. Maallikko Pangin opetukset, Timanttisutra ja Zenmestari Bodhidharman opetukset.