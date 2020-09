Suo, guacamole ja Jussi kuljettaa katsojaa bussilla kapakasta oikeussaliin

Uimastadionin kuutamouinti jakautuu neljälle päivälle 8.9.2020 15:00:00 EEST | Tiedote

Uimastadionilla uidaan tänä syksynä iltahämärässä peräti neljänä iltana. Aiemmin uutisoitiin Uimastadionin kuutamouinnin olevan perjantaina 11.9., mutta nyt torstaista sunnuntaihin 10.-13.9. Uimastadikalle pääsee polskimaan kello 21 asti, uintiaika päättyy 21.30 ja peseytymisaika kello 21.45. Maauimalan alueelta on poistuttava kello 22.00 mennessä. Torstaista sunnuntaihin allasalueella on syysiltoihin sopiva tunnelmavalaistus ja tunnelmaan sopivaa musiikkia. Aiemmin uutisoitu Stadin Juhlaorkesterin perjantain 11.9. musiikkikeikka on kuitenkin peruttu.