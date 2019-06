Miten ruuansulatusta parantamalla ja mikrobikantaa vahvistamalla voi saada terveemmät aivot, paremman keskittymiskyvyn, mielialan ja stressinsietokyvyn? Kotimainen uutuuskirja Suolistoa hoitamalla superaivot – Viisi askelta parempaan työtehoon ja palautumiseen antaa tähän vastauksen (Viisas Elämä 2019). Teoksessa kerrotaan, miten suolisto, suolistomikrobit ja aivot ovat yhteydessä toisiinsa. Ruokavaliotasi muuttamalla saat aikaan merkittäviä muutoksia suolistosi bakteerikantaan jo kahdessa päivässä.

Suoliston terveys ja bakteerikannan tasapainoisuus on edellytys hyvälle aivotoiminnalle, vähäisemmälle stressireaktiivisuudelle, positiivisemmalle ajattelulle ja aivojen terveydelle. Myös sairaustiloihin liittyvään matala-asteiseen tulehdukseen voi vaikuttaa suoliston bakteerikantaa korjaamalla. Länsimainen ruokavalio, antibioottikuurit, kiireinen elämäntapa ja stressi vaikuttavat heikentävästi terveytemme perustuksiin – suoliston bakteerikantaan.

Annika Havasteen viiden kohdan suoliston hoito-ohjelma tarjoaa syömiseen ja ruokavalioon liittyviä ohjeita, joilla voit suolistosi kautta kohentaa terveyttäsi kokonaisvaltaisesti. Teos sisältää myös suoliston ja aivojen terveyttä edistäviä elämäntapaohjeita sekä ruokareseptejä.

Annika Havaste on lisensoitu FLT ravintovalmentaja®. Hän on toiminut valmentajana kymmenen vuoden ajan ja päivittää osaamistaan jatkuvasti. Havaste on auttanut lukuisia ihmisiä saavuttamaan terveystavoitteensa lähtötilanteesta riippumatta kokonaisvaltaisella lähestymistavalla ja ruokavaliota yksilöllisesti muokkaamalla. Kirjan metodit perustuvat tieteelliseen tutkimukseen ja vankkaan käytännön kokemukseen. Aikaisemmin Havasteelta on ilmestynyt Tasapainodieetti - Sammuta matala-asteinen tulehdus ja helli suolistosi kuntoon (Viisas Elämä 2015, uudistettu painos 2019).