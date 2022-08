Suomalainen avaruusteknologia suuntaa Nasan matkassa kohti Kuuta

Kirami FinVision Annex -konsepti muuttaa pihan keitaaksi – Sauna, lounge, pukukoppi ja terassit muodostavat täydellisen yhdistelmän piha-alueelle 31.5.2022 08:47:25 EEST | Tiedote

Maailman suurin paljuvalmistaja, sastamalalainen Kirami, on kehittänyt uuden Kirami FinVision Annex -konseptin, joka on pihasuunnittelijan unelma. Annex-konseptiin kuuluvat FinVision Nordic misty -sarjan sauna, lounge, terassi ja pukukoppi. Konseptiin on myös tulossa uusia tuotteita. Saumattomasti yhteensopivilla moduuleilla jokainen voi rakentaa juuri käytettävissä olevaan tilaan ja omiin mieltymyksiinsä sopivan ulkokeitaan. Terassin yhteyteen voi myös sijoittaa kokonaisuuteen sopivan paljun ja grillin, jolloin pihaparatiisi on täydellinen.