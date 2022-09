Suomalainen Cadmatic ostaa italialaisen ohjelmistoyrityksen

CADMATIC on digitaalisten ja älykkäiden, 3D-pohjaisten suunnittelu- ja information management -ohjelmistoratkaisujen kehittäjä prosessiteollisuuden, meriteollisuuden ja rakentamisen investointeihin. Cadmatic panostaa vahvasti kasvuun ja investoi tuotekehitykseen voidakseen palvella paremmin muun muassa isoja EPC-yrityksiä, joiden liiketoiminnassa laadukkailla suunnitteluohjelmistoilla on tärkeä rooli. CADMATICin pääkonttori on Turussa. Yhtiöllä on omat toimistot 16 maassa ja noin 250 työntekijää. CADMATICilla on yli 6 000 asiakasta 60 maassa. https://www.cadmatic.com/fi/