Suomalainen designbrändi voitti maailman arvostetuimman palkinnon – tähtää kohti kansainvälisyyttä

Tapio Anttila on Suomen tämän hetken tunnetuimpia huonekalualan designereita, joka on kerännyt vuosien varrella lukuisia kansainvälisiä palkintoja. Nyt Tapio Anttila Collectionin RENKI-tuotesarja on voittanut maailman arvostetuimman Green Good Desing Award:in tuotekategoriassa.

The Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design on myöntänyt jo vuodesta 1950 lähtien vuosittain Good Design Awards -palkintoja teollisen muotoilun saralla. Green Good Design Awards -palkintoja on myönnetty 2007 lähtien ekologisille ja vastuullisille innovaatioille seitsemässä eri kategoriassa arkkitehtuurista tuotteisiin.

- Maailman arvostetuin palkinto jo kolmannen kerran vastuullisuudesta, kertoo, että teemme oikeita asioita. Renki-sarjan valmistuksessa on hyödynnetty muun tuotannon ylijäämämateriaaleja, joka kertoo tavastamme toimia. Emme heitä materiaaleja hukkaan, vaan käytämme ne uusiin tuotteisiin, kertoo Tapio Anttila RENKI-tuotesarjasta.

Tapio Anttila Collectionin Renki-sarjaan kuuluu massiivitammesta valmistettuja tuotteita säilytys- ja eteiskäyttöön. Sarjan tuotteita hallitsevat sileät, yksinkertaiset linjat, jotka tuovat esille puun kauneuden. Puunsyynkuviot tulevat tuotteissa hienosti näkyville.

Tapio Anttila Collectionin tähtäimessä on kansainvälistyminen

Tapio Anttila Collection tähtää nyt kansainvälisille markkinoille. Yritys on kerännyt ympärilleen sijoittajia, jotka tukevat ponnistusta kohti isompia markkinoita. Yksi merkittävin kiinnostavuustekijä kansainvälisesti ovat vastuulliset ja kestävät tuotteet, joihin myös sijoittajien silmät ovat kiinnittyneet maailmalla. Ensimmäiset askeleet otetaan Pohjois-Euroopassa.

- Vastuulliset tuotteet, pieni hiilijalanjälki sekä hukkapalojen hyödyntäminen ovat olleet toimintamme ytimessä jo alusta asti. Vanha suomalainen tapa hyödyntää jogurttipurkeista lähtien kaikki, kiinnostaa maailmalla. Myös Aasiassa arvostetaan suomalaisia brändejä, Tapio Anttila kertoo.

Tapio Anttila Collectionin tuotteissa suunnittelu perustuu ennen kaikkea järkeen ja osittain myös hulluuteen. Esikuvana on perinteinen suomalainen taito valmistaa esineitä materiaalien ehdoilla, säästeliäästi ja kestävästi. Tuotteet ovat designiltaan ajattomia, eivätkä trendien aallon harjalla. Siksi ne kestävät aikaa.