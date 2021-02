Suomalainen eBrands ostaa Amazon-menestyjiä

Suomalainen eBrands lähtee valloittamaan kansainvälistä verkkokauppaa ostamalla brändejä, jotka ovat menestyneet hyvin Amerikan ja Euroopan Amazon-markkinoilla. Yhtiön strategia on rakentaa portfolio brändeistä, joiden liikevaihdosta yli 90% tulee Amazonin kautta, ja jotka käyttävät Amazonin omaa varastointi- ja logistiikkapalvelua. Yhtiö on jo kerännyt rahoituksen ja sen myötä tehnyt ensimmäiset hankintansa kansainväliseltä markkinalta. eBrands ostaa jatkuvasti lisää brändejä ja kartoittaa parhaillaan mahdollisia myyjiä.

Amazonin markkinaosuudet kasvavat kasvamistaan ja lähes miljoona uutta innokasta rekisteröityy vuosittain myyjäportaaliin. Tämän myötä maailmalle on viime vuosina syntynyt isoja Amazon-myyntiin keskittyviä toimijoita, joiden strategia on laajentua ostamalla brändejä. Suurin on saavuttanut jo yli miljardin dollarin valuaation parissa vuodessa. eBrands on ensimmäinen suomalainen vastaavalla strategialla operoiva toimija.



- Amazonin potentiaali on huikea ja markkina itsessäänkin kasvaa yli 15% vuosittain. Me ostamme yksityisyrittäjiltä hyvin kehitettyjä brändejä ja jatkamme niiden operointia ammattimaisesti. Tavoitteemme on kasvattaa niitä entisestään, CEO & Co-Founder Robin Bade kertoo.



Tiimi ennen kaikkea



Kansainvälisen markkinointitoimistonsa muutama vuosi sitten myynyt Bade on sittemmin keskittynyt startup-sijoittamiseen ja -rahoitukseen. Hän löysi tiimin toiseksi avainpelaajaksi vastikään Amazon-konsulttitoimistonsa myyneen Jonne Välilän, joka on myynyt kymmeniä erilaisia tuotteita Amazonissa vuodesta 2017 - muun muassa yli miljoona kynää ensimmäisen oman brändinsä alla.



- Tietäen Robinin taustan ja osaamisen, innostuin ideasta heti. Olinkin aiemmin jo neuvotellut muutaman toimijan kanssa yhden oman Amazon-tuotebrändimme myynnistä, joten konsepti oli tuttu, CGO & Co-Founder Välilä hehkuttaa.



Rahoituksen yhtiö sai perustajiltaan, yksittäisiltä enkelisijoittajilta ja suomalaiselta Icebreaker.vc:ltä.



- Markkinapotentiaali on valtava. Esimerkiksi viime vuonna globaali SaaS-markkina oli yhteensä $157 miljardia, kun taas Amazon-markkinan koko ylsi jo $200 miljardiin. Kun saimme kovaan tiimiin lisäyksenä vielä ex-Amazon-johtaja Erika Ottelan, päätös oli helppo", toteaa Icebraker.vc:n Lasse Lehtinen.



Tavoitteena pitkäjänteistä arvoa luova ekologinen valikoima



Amazon-verkkokaupan viidakosta löytyy tavaroita laidasta laitaan, eikä jättiläinen olekaan aina saanut pelkkää kiitosta toimintansa ekologisuudesta.



- Keskitymme tiettyihin kategorioihin ja valitsemme brändejä, joiden tuotteet luovat aidosti arvoa asiakkaille. Vastuullisuus, kestävä kehitys ja laadukas valmistus ovat ydinarvojamme, Bade selventää.



- Tiedämme kokemuksesta, miten brändejä kasvatetaan Amazonissa, mutta emme halua olla tukemassa esimerkiksi muovisten kertakäyttöastioiden myyntiä, Välilä lisää.



https://www.e-brands.co/