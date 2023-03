Suomalainen Geeklab Oy on saanut 1,5 miljoonan euron sijoituksen ja pyrkii johtavaksi globaaliksi markkinointiteknologiayhtiöksi mm. IDFA-ratkaisuillaan.

Mobiilimarkkinointiteknologiayritys Geeklab on saanut 1,5 miljoonan euron sijoituksen kasvupääomasijoitusrahastoja hallinnoivan Bocap Private Equity Oy:n partnereilta. Geeklab on jo päässyt hyvään vauhtiin kansainvälistymisessään, sillä sen asiakkaat koostuvat etupäässä Fortune 500 -yhtiöistä ja muista eurooppalaisista ja aasialaisista monikansallisista yhtiöistä. Sijoituksella vauhditetaan yhtiön pyrkimystä johtavaksi globaaliksi luotettavaa dataa tuottavaksi ’’MarTech’’ -yhtiöksi. Tavoitteena on nopeuttaa yhtiön kasvua sekä laajentaa nykyistä analyyttistä palvelutarjoamaa, jonka keskiössä on asiakkaiden käyttäjähankinnan erilaiset hallinta- ja saavutettavuustyökalut. Geeklab kehittää myös uuden yksityisyyden suojaavan mobiilimarkkinointituotteen, joka korvaa äskettäin poistuneen Appleen liittyvän IDFA-ratkaisun. Nämä työkalut ovat erittäin keskeisessä roolissa globaalin mobiilimarkkinoinnin ammattilaisille.

Geeklabin missio on mahdollistaa kasvu parantamalla asiakaskokemuksia datalähtöisillä oivalluksilla. Mobiilimarkkinointi alustallaan Geeklab tarjoaa luotettavia, syvälliseen analytiikkaan perustuvia ratkaisuja käyttäjien hankintaan, sitouttamiseen ja säilyttämiseen sovelluskehittäjille ja mobiilimarkkinoijille, kuten esim. maailman johtaville peliyhtiöille. Nykyisen alustan lisäksi yhtiö kehittää myös edellä mainittua tuotetta vanhan IDFA-ratkaisun tilalle.

"Olemme innoissamme saadessamme tämän sijoituksen Bocapilta," sanoi Geeklabin toimitusjohtaja ja perustaja Jesse Lempiäinen. "Tämä sijoitus mahdollistaa meidän kunnianhimoisten suunnitelmien kiihdyttämisen käyttäjien hankinnan hallinnassa ja erityisesti yksityisyyden suojaavien ratkaisujen tarjoamisessa, jotka hyödyttävät asiakkaitamme ja koko mobiilimarkkinointialaa." Kuten operatiivinen johtajamme ja perustaja Jani Torppa totesi: "Olemme loistavassa tilanteessa, koska meillä on jo paljon maksavia asiakkaita nykyisen liiketoiminnan ympärillä ja nyt pääsemme rakentamaan uutta liiketoimintaa sen päälle." Otamme innolla vastaan ​​muuttuvan mobiilimainonnan haasteet ja jatkamme asiakaskokemusten parantamista datalähtöisten analyyttisten oivallusten avulla."

‘’Me Bocapin partnerit olemme innoissamme siitä, että voimme tukea Geeklabin missiota parantaa asiakaskokemuksia datalähtöisillä innovaatioilla’’, kertoo Bocapin partneri ja sijoitusjohtaja Vilma Torstila. ’’Bocap täytti viime vuonna 10 vuotta ja juhlavuoden kunniaksi halusimme tukea ja toimia kummeina valitulle varhaisen vaiheen yhtiölle ja sen nuorille yrittäjille sekä tarjota väylän nopeaan kansainväliseen kasvuun verkostomme kautta’’, toteaa Bocapin perustaja Julianna Borsos. Bocapin partnerit hallinnoivat Suomen vanhinta ja suurinta kasvurahastoa, joka sijoittaa vakiintuneisiin, vahvakasvuisiin ja yrittäjävetoisiiin, liikevaihdoltaan 4 – 100 miljoonaa euroa oleviin yhtiöihin. Koska Geeklab on startup -yhtiö, Bocapin rahasto ei voi sijoittaa yhtiöön.

***

Tietoa Geeklabista: Geeklab on mobiilimarkkinoinnin alusta, joka tarjoaa ratkaisuja käyttäjien hankintaan, sitouttamiseen ja säilyttämiseen sovelluskehittäjille ja mobiilimarkkinoijille. Yritys on perustettu Helsingissä, Suomessa, loppuvuodesta 2019. Saadaksesi lisätietoa Geeklabista, käy osoitteessa https://geeklab.app.

Tietoa Bocapista: Bocap on Suomen johtava ja vanhin kasvuyhtiöihin keskittyvä pääomasijoitusrahasto, joka lanseerasi ensimmäisenä myös vähemmistösijoituskonseptin. Bocapin kasvurahasto sijoittaa oman pääoman ehtoisesti yrittäjävetoisiin, 4M€ - 100M€ vaihtaviin, kannattaviin ja kunnianhimoisiin suomalaisiin pk-yrityksiin. Suurin osa Bocapin salkkuyhtiöistä on teknologia-lähtöisiä ja salkkuyhtiöiden kumulatiivinen yhteenlaskettu liikevaihto on yli 450M€. Yhtiöt ovat tähän mennessä työllistäneet suoraan lähes 5000 henkeä. Bocapista lisää osoitteessa www.bocap.fi