Suomalainen Hellon näytti kykynsä kansainvälisesti merkittävässä innovaatiokilpailussa

HELSINKI/LONTOO - Suomessa perustettu innovaatiotoimisto Hellon oli voittoisa tämän vuoden Innovation by Design -kilpailussa, jonka taustalta löytyy maailmalla arvostettu Fast Company. Palkinnot jaetaan 22. syyskuuta New Yorkissa. Aikaisempina vuosina kyseisessä kilpailussa on palkittu kansainvälisiä yritysjättejä kuten Google, Philips, Polestar, Nike ja Microsoft. Hellon valittiin Established Excellence -kilpailukategorian voittajaksi satojen yritysten joukosta.

Hellonin voitto Established Excellence -kategoriassa sekä kaksi kunniamainintaa kilpailun Impact- ja Sustainability-kategorioissa myönnettiin norjalaiselle Yara International -yhtiölle toteutetusta työstä. Hellonin Lontoon toimiston johdolla tehdyssä hankkeessa Yaralle muotoiltiin palveluratkaisu, jolla vauhditetaan maanviljelijöiden vihreää siirtymää.

Yara operoi toimialalla, jota määrittää globaali muutospaine kohti ympäristöystävällisempää, kestävää liiketoimintaa. Hellon tuki lannoitevalmistajaa rakentamaan uudenlaisen arvoa tuottavan palvelun, joka perustuu viljelyalan arvoketjuihin ja sitä ympäröiviin ekosysteemeihin. Yaralle tehty työ on esimerkki suomalaisesta muotoiluosaamisesta, joka kerää tällä hetkellä maailmalla tunnustusta ja arvostusta.

”Innovation by Design -kilpailun tuomaristo vakuuttui Hellonin Yaralle kehittämästä palvelusta, jonka avulla ranskalaiset maanviljelijät saatiin kannustettua siirtymään vähäpäästöisiin lannoitteisiin sekä rakentamaan parempaa tuottoa omalle toiminnalleenkiertotalouteen perustuvalla mallilla” Hellonin Lontoon toimitusjohtaja Timo Pätiälä kertoo ja jatkaa “ Menestyksekäs palveluinnovaatio muotoiltiin asiakasarvo edellä yhdistämällä asiakastarve ja liiketoiminnallinen tavoite uudella tavalla. Yaran kanssa tehdyn yhteistyömme aikana olemme osallistaneet maanviljelijöitä eri maista aktiivisesti mukaan määrittämään, millaiset ratkaisut tukevat vihreää siirtymää ja mahdollistavat kannattavan elinkeinon maanviljelyn parissa.”

Yaran tarjoama palvelu auttaa viljelijöitä tunnistamaan ja mittaamaan vähäpäästöisten lannoitteiden vaikutuksia heidän liiketoimintaansa. Palvelun avulla maanviljelijöille konkretisoituu, miten kiertotalouden kautta syntyy uudenlaista arvoa kaikille arvoketjun eri osapuolille. "Hellonin kanssa kehitetty palvelu maanviljelijöille ilmentää Yaran missiota luoda uudenlaisia ratkaisuja, joilla maataloudesta saadaan kestävämpää. Onnistuaaksemme tavoitteessamme meidän on rakennettava yhteistyötä arvoketjun eri puolilla toimivien kesken, kuten Fast Companyn palkitsemassa työssä olemme onnistuneet” kertoo Allison O ́Dell, Yaran Euroopan markkinointijohtaja.

”Uudenlaiset innovaatiot ja onnistumiset tämän päivän liike-elämässä vaativat poikkeuksellisen laaja-alaista osaamista ja uudenlaisia analytiikkatyökaluja. Tämä johtuu nykyhaasteiden kompleksisuudesta ja saatavilla olevan datan määrästä” kertoo Hellonin perustaja Jaakko Wäänänen. ”Muotoilun avulla voimme nopeasti hahmottaa ja selkeyttää kompleksisia kokonaisuuksia, kun taas tekoäly ja algoritmit auttavat meitä tunnistamaan valtavista datamääristä kriittiset menestystekijät ja draiverit. Olemme Hellonilla erittäin ylpeitä että Fast Company ja kilpailun raati on antanut tunnustusta Hellonin poikkitieteelliselle ja tulokselliselle innovaatio-osaamiselle, jota tämän päivän liike-elämässä tarvitaan”