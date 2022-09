Suomalainen InCar laajenee Keminmaalle ja Keravalle

Korjausprosentti on vauriokorjaamisen tulevaisuuden työkalu 5.5.2022 12:04:36 EEST | Tiedote

Kun koko maailmaa etsii vastuullisempaa tulevaisuutta, myös vauriokorjaamisen on otettava osaa kestävän kehityksen mallin käyttöönotossa. Suomalainen vauriokorjaamoketju InCar Oy luo uudenlaista standardia koko alalle Vihreän Korjaamon mallilla. Kyseessä on toimintamalli, jossa vauriokorjaamon toimintaa katsotaan ensimmäistä kertaa Suomessa vastuullisuuslasien läpi huomioiden koko korjaamon infrastruktuuri, ei vain osia siitä. Yksin keskeinen tarkasteltava muuttuja tässä on korjausprosentti.