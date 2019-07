SUOMALAINEN IQM TÄHTÄÄ MULLISTAVIIN HARPPAUKSIIN KVANTTITIETOKONETEKNOLOGIASSA

Aallosta ja VTT:stä ponnistava startup keräsi 11,2 miljoonan euron siemenrahoituksen kansainvälisiltä sijoittajilta

ESPOO, Suomi, 9.7.2019 – Suomalaislähtöinen tuore startup IQM Finland Oy aikoo mullistaa kvanttiteknologia- alan. Aalto-yliopistosta ja Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä lähtöisin oleva spinout-yritys kehittää järjestelmiä, jotka mahdollistavat tulevaisuudessa maailman ensimmäisen skaalautuvan kvanttitietokoneen kehittämisen. IQM:n tiimi on jo saavuttanut läpimurtoja laitteiden lämmön säätelyssä sekä useilla muilla kvanttitietokoneiden nopeuteen ja tarkkuuteen vaikuttavilla alueilla. Kansainvälinen kilpajuoksu kehittää käytännön ongelmia ratkova kvanttitietokone on kova, ja IQM on nousemassa kisassa yhdeksi teknologiajohtajaksi näiden innovaatioiden ansiosta.

Yritys sai hiljattain päätökseen 11,2 miljoonan euron siemenrahoituskierroksen. Mukana kierroksella ovat pääomasijoitusyhtiöt Maki.vc, MIG Funds, OpenOcean, valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi (Teollisuussijoitus) sekä Vito Ventures. Sijoittajiin kuuluu maailman johtavia puolijohdeteknologia-asiantuntijoita ja alan yrityksiä, jotka auttavat startupia kasvattamaan yritystä ja rekrytoimaan osaajia sekä luomaan uutta yhteistyötä alan kumppanien kanssa. MIG Funds -rahaston partneri Axel Thierauf on IQM:n hallituksen uusi puheenjohtaja ja OpenOceanin partneri Ekaterina Almasque nousee yrityksen hallitukseen.

Kvanttitietokoneet pystyvät ratkaisemaan monimutkaisia ongelmia tunneissa vuosien sijaan. Siksi niiltä odotetaan tulevaisuudessa vallankumouksellisia vaikutuksia useisiin eri aloihin, kuten lääkkeiden kehitykseen, materiaalien tutkimukseen ja rahoitusalaan. Ala on vielä nuori, mutta sen koko voi kasvaa kahdesta viiteen miljardiin dollariin seuraavien viiden vuoden aikana. Kymmenessä vuodessa ala voi kasvaa jopa 50 miljardiin dollariin, arvioi Boston Consulting Groupin tekemä tuore selvitys.

IQM:n perustajat löysivät toisensa Aallossa ja VTT:llä tekemänsä tutkimustyön kautta. Perustajat ovat kaikki kvanttifysiikan tohtoreita ja suprajohtavien kvanttiprosessorien asiantuntijoita. Aallon ja VTT:n suprajohdepiireihin liittyvä tutkimus on ollut maailmankuulua jo pitkään, ja viime aikoina myös niiden kvanttiteknologian tutkimus on noussut kansainvälisesti kovaan maineeseen.

Suprajohtavat piirit muodostavat kubitteja, jotka sisältävät ja käsittelevät kvantti-informaatiota. Kubitit ovat kvanttitietokoneiden rakennuspalikoita. Kvanttitietokoneiden käyttöönoton nopeuttaminen vaatii jatkuvasti kasvavia tietojenkäsittelynopeuksia ja parempaa virheiden korjaamista. Tämä edellyttää nopeampia kellotaajuuksia, joita varten kubittien nollauksen, logiikkaporttien ja lukemisen käyttämää aikaa täytyy lyhentää. Jotta tässä onnistuttaisiin, tarvitaan teknologiajärjestelmiä, jotka on hienosäädetty pitämään herkät kubitit vakaina, mutta jotka ovat samaan aikaan suorituskykyisiä, käytännöllisiä ja kustannustehokkaita. Tällaisten järjestelmien kehittäminen on IQM:n erityisalaa. Yritys tähtää alan nopeimpaan kubittien nollaukseen ja lukemiseen, ja aikoo tuoda käytännön kvanttitietokoneen askeleen lähemmäksi toteutumista.

“IQM perustuu innovaatioihin, jotka vievät jo nyt kvanttiteknologiaa kokonaan uudelle tasolle. Kiitos Aallon ja VTT:n tuen, olemme päässeet nopeasti kehittämään järjestelmätason ratkaisuja tehdäksemme kvanttiteknologiaa mahdolliseksi, käytännölliseksi ja kustannustehokkaaksi.”

Jan Goetz, IQM:n perustaja ja toimitusjohtaja

“Olemme innoissamme siitä, että yrityksen vakaa kehitys innosti sijoittajia toteuttamaan seuraavan kasvuvaiheemme. Sijoittajien asiantuntemus on korvaamaton apu vahvan teknologiayrityksen rakentamisessa.”

Juha Vartiainen, IQM:n perustaja ja COO.

“Päätoimipaikkamme Suomessa on kvanttiteknologian tutkimuksen keskus, joka erottaa yrityksemme massasta. Sen kautta pääsemme käsiksi ensiluokkaisiin teknologiaosaajiin. Samalla olemme lähellä laitoksia, jotka tarjoavat alan parhaita prosessiteknologioita, joita käytämme tuotekehityksessä.”

Professori Mikko Möttönen, IQM:n perustaja ja Chief Scientist sekä Aallon Quantum Computing Devices -tutkimusryhmän johtaja.

“On mahtavaa päästä edistämään pyrkimyksiä saavuttaa alan nopein kubitin nollaus ja luku. Olemme vakuuttuneita siitä, että tämä tuo käytännön kvanttitietokoneen lähemmäksi toteutumista.”

Kuan Tan, IQM:n perustaja ja teknologiajohtaja.



“Sijoitimme yritykseen, koska uskomme, että skaalautuviin kvanttitietokoneisiin päästään vain huipputeknologian kautta. Vaikutuimme tiimin asiantuntemuksesta, kurinalaisesta suhtautumisesta ongelmanratkaisuun sekä vahvasta bisnesymmärryksestä innovaatioiden suhteen. Olemme iloisia saadessamme tukea heitä.”

Dr. Alex Thierauf, partneri, MIG.

“Kvanttitietokoneet tarjoavat rajattomia uusia mahdollisuuksia esimerkiksi tekoälyn, kyberturvallisuuden ja kemian aloilla. Vaikka maailmanlaajuinen kvanttiasiantuntijoiden kenttä on pieni, IQM on onnistunut kokoamaan vaikuttavan tiimin. Olemme ylpeitä siitä, että voimme tukea yritystä, joka kirjoittaa tämän vallankumouksellisen tietokoneluokan sääntöjä.”

Ilkka Kivimäki, partneri, Maki.vc

“Tämän päivän ohjelmistoratkaisuja rajoittaa prosessorien laskentateho. Tämä pakottaa yksinkertaistamaan optimoinnin, mallinnuksen ja tekoälyn lähestymistapoja liikaa. IQM:n vikasietokykyinen kvanttiprosessorin arkkitehtuuri avaa mahdollisuuden suorittaa laskennallisesti vaativampia tehtäviä. Yrityksen lahjakas tiimi on valmiina mahdollistamaan ennennäkemättömän kvanttipilven tarjonnan ja käynnistämään uuden kvanttiohjelmistojen ekosysteemin Euroopassa.”

Ekaterina Almasque, partneri, OpenOcean

IQM tähtää mullistaviin edistysaskeliin kvanttitietokoneiden alalla. Startup-yritys kehittää teknologiajärjestelmiä, jotka mahdollistavat maailman ensimmäisen skaalautuvan kvanttitietokoneen. IQM:n tiimi on jo saavuttanut useita läpimurtoja kvanttimekaanisten laitteiden lämmonsäätelyssä sekä useiden muiden kvanttitietokoneiden nopeuteen ja tarkkuuteen vaikuttavien tekijöiden alueella. Nämä innovaatiot tekevät IQM:sta nousevan teknologiajohtajan kansainvälisessä kilpajuoksussa, joka tähtää käytännön ongelmia ratkaisevan kvanttitietokoneen kehittämiseen. Yrityksen päätoimipiste sijaitsee Espoossa. Yritys on yksityisomistuksessa ja se on saanut mukaan merkittäviä kansainvälisiä sijoittajia.

www.meetiqm.com

Lisätietoja: Mikko Möttönen, Chief Scientist; email: mikko@meetiqm.com; puh. 050-5940950; kielet: suomi ja englanti

Jan Goetz, CEO; email: jan@meetiqm.com; puh. 050-5666483; kielet: saksa ja englanti

Juha Vartainen, COO; email: juha@meetiqm.com; puh. 040-1911343; kielet: suomi ja englanti

Kuan Yen Tan, CTO; email: kuan@meetiqm.com; puh. 050-3442896; kielet: mandariinikiina ja englanti

Tiedoksi toimituksille: IQM:n toimitusjohtaja Jan Goetz kuuluu tällä viikolla Münchenissä järjestettävän 1E9 The_Conference -tilaisuuden pääpuhujiin. Esityksen otsikko on “Shaping the Quantum Future from Europe”. Mikko Möttönen toimii myös kvanttiteknologian professorina Aalto-yliopistossa ja VTT:llä.



IQM:n varhaisiin läpimurtoihin kuuluu innovaatioita kubittien nollaukseen vaikuttavassa lämpösäätelyssä. Kubitit ovat hyvin herkkiä virheille ja lämmölle. Lämpötilan tarkka säätely on elintärkeää ylikuumenemisen välttämiseksi. Kubitteja ei voida jäähdyttää jatkuvasti toimivalla kubittijäähdyttimellä, koska se muuttaisi kubitin loogista tilaa ja johtaisi laskentavirheeseen. IQM on kehittänyt tätä varten kvanttipiirijäähdyttimen (quantum-circuit refrigerator, QCR). Laitteeseen kuuluu ainutlaatuinen on-off-toiminto, joten sitä voi käyttää juuri tarvittavina hetkinä kvanttilaskennan aikana alustamaan muistin nopeasti. Toisin kuin muut jäähdytinlaitteet, QCR jäähdyttää kubitit suoraan. Käynnistettäessä laite vie kubitin tilan nollaan. Koska QCR mahdollistaa ennenäkemättömän tarkan lämpötilojen säätelyn, se taklaa merkittävän kvanttilaskennan pullonkaulan, eli hitaan ja epätäydellisen kvanttimuistin nollauksen.

Toinen yrityksen läpimurto liittyy uuteen tapaan vähentää kubitin lukemiseen tarvittavaa aikaa. Lukemiseen tarvittava aika on tällä hetkellä niin pitkä, että se estää kvanttiprosessorien virheiden korjaamisen. IQM:n tiimi on kehittänyt kubiteille uudentyyppisen monikanavaisen lukematavan, joka nopeuttaa kvanttitiedon saamista kubiteista ulos. Tekniikka paljastaa kubittien sisältämän informaation nykyistä nopeammin ja tarkemmin. IQM rakentaa parhaillaan aggressiivista kasvua yrityksenä ja kehittää uusia teknologiajärjestelmiä näiden läpimurtojen päälle. Järjestelmät suunnitellaan integroitumaan vaivattomasti nykyään käytössä oleviin alustoihin.



