Suomalainen kansainvälisesti tunnettu koreografi, "ERIK BRUHN AWARD"- ja TANZ Magazine "Promising Talent 2019" -voittaja, Kristian Lever tuo uusimman esityksensä FRAMEWORKin Suomeen

Kuka on Kristian Lever? Kristian Lever on kansainvälisesti tunnettu ja palkittu suomalainen koreografi. Hän on kasvanut Helsingissä ja aloitti tanssin verrattain myöhään 16-vuotiaana. Löydettyään intohimonsa hän työskenteli ahkerasti luodakseen tanssista itselleen uran. Tämä intohimo johdatti hänet Suomen Kansallisoopperan balettikouluun ja vuotta myöhemmin Moskovan Bolshoi- balettiakatemiaan. Koulutuksen päätyttyä hänen tiensä vei Saksaan, jossa hän pääsi työskentelemään ammattimaisesti John Neumeierin johdolla. Samalla hänelle avautui mahdollisuus työskennellä maailmalla arvostettujen koreografien, kuten Jiri Kylianin, Ohad Naharin, Marco Goecken kanssa.

Vasta 20-vuotiaana Kristian sai ensimmäisen ammatillisen koreografisen tehtävänsä luodakseen teoksen Saksan kansalliselle nuorisobaletille. Siitä lähtien Kristian on luonut teoksia ja työskennellyt maailmankuulujen instituutioiden ja festivaalien parissa. Hän on tehnyt töitä mm. Hampurin baletin,Tanskan kuninkaallisen baletin, Kroatian kansallisbaletin, Ukrainan kansallisbaletin, sekä monien muiden johtavien toimijoiden kanssa. Vuonna 2019 Kristian palkittiin Erik Bruhn-koreografia palkinnolla Torontossa. Hän on myös Saksan arvostetuimman tanssilehden TANZin “Promising talent of 2019”.

2019 Kristian perusti tanssiyhtiön, Klever Dancen.



Mikä on Klever Dance?

Klever Dance on suomalainen tuotantoyhtiö, joka esittää palkitun koreografi Kristian Leverin töitä. Luomalla uusia teoksia kohdennetulla koreografisella kielellä ja estetiikalla pyrimme jakamaan nämä teokset tavallisten teatterikävijöiden lisäksi laajemman väestön kanssa.



Yhdistämällä tanssin kielen, laadukkaan liikkeen, kiehtovan alkuperäismusiikin, äänisuunnittelun, tekstin ja modernin suunnittelun teatterielementteihin, Klever Dance vetoaa monenlaiseen yleisöön ja mahdollistaa teosten tuomisen erilaisiin esityspaikkoihin. Tarinankerronta on uusi keino jolla Klever Dance opastaa yleisön läpi esityksen. Haluamme sitouttaa yleisömme tarjoamalla uusia kanavia sekä työkaluja ymmärtää teosta entistä paremmin, jolloin myös yleisö pystyy omaksumaan tarinan syvyyden.

Mikä on Framework?

Framework on tanssia ja teatteria yhdistävä ainutlaatuinen hybridishow.

FRAMEWORK koostuu yksityiskohtaisesta ja emotionaalisesti latautuneesta koreografiasta, Kristian Leverin ohjauksesta, Kellen ja Marshall McDaniellin (USA) alkuperäismusiikista, maailmankuulun suunnittelija Thomas Mikan (Saksa) lavastuksesta ja puvustuksesta. Se on intiimi näytelmä, jonka rooleissa esiintyy 6 korkeasti koulutettua tanssijaa. Näytelmän teatterimaisesta käsikirjoituksesta vastaavat Kristian Leverin ja Kellen McDaniel. Juonen syventämiseksi kullakin esiintyjällä on vuorosanat, joiden ääninä kuullaan amerikkalaisia ääninäyttelijöitä. Kun nämä vuorosanat yhdistetään kiehtovaan musiikkiin, syntyy yhdistelmästä monisäikeinen teatterin, äänen ja liikkeen esitys.



Tunteikkassa näytelmässä yhdistyvät yksityiskohdat, näennäisesti holtittomat liikkeet, instrumentaaliset muuttujat ja tanssijoiden ilmaisu. Illan edetessä kohtaamme odottamattomia juonenkäänteitä. Framework rikkoo perinteisen tarinankerronnan rajoja seuratessaan Helenin matkaa. Muukalaisten sieppaama Helen ystävystyy vangisijoidensa kanssa välttääkseen pelon ja yksinäisyyden. Voiko Helen uskoa löytävänsä ilon ympäriltään vaikka toiveet pelastumisesta alkavat haalistua? Lopulta, yhtaikaa menneisyyden muistojen hämärtyessä, Helen alkaa sopeutumaan uuteen ryhmäänsä. Ironista kyllä, hän tuntee löytäneensä vapauden, vaikka ympärillä on koko joukko sieppaajia. Sieppaajien huolehtiessa anteliaasti Helenistä, hänellä ei ole mitään syytä muistaa menneisyyttään. Pitäisikö Helenin pitää sieppaustaan jopa siunauksena?

FRAMEWORKin edetessä selviää, että kaikki ei ole sitä miltä näyttää. Identiteettien muuttuessa pelin sääntöjä ja henkilöiden välisiä rajoja testataan jatkuvasti. Yleisöllä on syytä epäillä näkemäänsä ja kuulemaansa kunnes heille alkaa paljastua paljon suurempi mysteeri. Syy Helenin sekaannukseen ja sydänsuruun on ratkaistu! Tunteiden sekamelskassa Helen on kuitenkin edelleen hämmentynyt. Kaiken kokemansa jälkeen Helen ei ehkä koskaan palaudu ennalleen.



Mikä on Klever Share?

Kristian Lever tietää, millaista on kasvaa ympäristössä, jossa tanssille ja teatterille altistuminen on harvinaista. Siksi Kristian julkaisi ja kehitti kohdennetun tiedotusohjelman, Klever Sharen. Ohjelman tarkoituksena on järjestää ilmaisutyöpajoja sosiaalisissa laitoksissa, kuten kouluissa, sairaaloissa, vanhainkodeissa ja vankiloissa niissä kaupungeissa, mihin työ Kristiania tai Klever Dancea kuljettaa. Klever Sharen kautta Kristian haluaa tuoda tanssin voimaa muiden elämään.

Klever Dance on erittäin tietoinen nuorten koulutuksen ja rohkaisun tärkeydestä taiteen saralla ja haluaa siksi ottaa vastuun tukeakseen tulevia sukupolvia. Ohjelman suunnitelmana on antaa Suomen ja Saksan tanssi-instituutioissa opiskeleville nuorille mahdollisuus työskennellä kanssamme koko luomisprosessin ajan. Ohjelma on tehty yhteistyössä Klever Dancen ja saksalaisen Palucca Hochscule fur Tanz Dresdenin kanssa. Suunnitelmissa on lisätä yhteistyötä eri tanssijärjestöjen kanssa erityisesti Suomessa. Ohjelmaan valitut, valmistumassa olevat nuoret, saavat arvokasta kokemusta ja pääsevät osallistumaan luomisprosessiin ammattimaisessa ympäristössä kokeneiden taiteilijoiden ympäröimänä.



Kristian Leverin henkilökohtainen kannanotto:

" Henkilökohtaisista kokemuksistani koreografina olen ymmärtänyt, että nykytaiteen yhteydessä suuri osa yleisöstä poistuu teatterista ymmärtämättä teoksen sanomaa. Toivon, että voin luoda taidetta tanssin kielellä yhdistääkseni yleisön teatterista tuttujen välineiden, kuten suunnittelun ja liikkeen sanaston avulla, joka saa yleisön kyseenalaistamaan ja arvioimaan teatterista saatua elämystä. Tätä tarkoitusta varten on perustettu Klever Dance-alusta, joka samalla esittelee koreografista työtäni. Mukautuvilla ja liikuteltavilla tuotannoillaan Klever Dancen tunnettavuus laajenee suuremmalle yleisölle. Luomalla taidetta, joka ei näyttäydy ainoastaan tavanomaisissa ympäristöissä, on tarkoitus tavoittaa täysin uudenlaista yleisöä.

Tavoitteenani oli luoda tanssituotanto, jossa voin hyödyntää täydellistä taiteellista vapautta. Tämä on haastavaa, mikäli luodaan tilaustyötä vakiintuneille instansseille. Valinnanvapaus työryhmän jäsenten valinnassa mahdollisti koreografioimisen siihen erityiseen ja monimutkaiseen tanssiteokseen, jonka aioin luoda.

Minulle koreografina tärkein asia on, että saan työni kautta yhteyden yleisööni. Arvostan ja pyrin luomaan tanssia, joka on kaunista, jännittävää ja visuaalisesti kiehtovaa. Yhtä tärkeää on se, että teoksella on sanoma, joka mahdollistaa sitoutumisen yleisöön mielen tasolla. Olen vakuuttunut, että tehokkain ja nautinnollisin tapa saada yhteys, on kertoa tarina.

Koska olen innostunut tarinankerronnasta, myös Klever Dance pyrkii kertomaan teoksissaan monimutkaisen tarinan tanssin kautta. Vaikka tanssi on mielestäni erittäin haastava keino kertoa tarina, on se samalla myös erittäin tehokas tapa ilmaista tunnetta, tilaa sekä ilmapiiriä. Saadessani työskennellä vapaasti valittujen taiteilijoiden kanssa, joilla on laaja ymmärrys tanssin sanastoon, voin viettää enemmän aikaa heidän työnsä parantamiseksi ja ohjata heitä ilmaisussa.

Klever Dance mahdollistaa myös parhaimpien yhteistyökumppanien valinnan, jolloin voin parantaa taiteellisia tavoitteita ja estetiikkaa erilaisilla apuvälineillä.

Alkuperäinen käsikirjoitus, jonka olen kirjoittanut yhteistyössä Kellen McDanielin kanssa, on ollut perusta inspiraatiolle kehittää FRAMEWORK. Alkuperäinen sävellys Kellen ja Marshall McDanielilta ei luo ainoastaan ilmapiiriä vaan se myös ohjaa yleisöä emotionaalisena kompassina läpi esityksen heijastaen kehittyvää juonta. Suunnittelijamme, Thomas Mika ja Nuno Salsinha ovat kehittäneet mukautuvan ja liikkuvan lavastuksen, joka antaa uudenlaisia ulottuvuuksia esitykseen juonen kehittyessä ja tunteiden muokkautuessa, korostettuina valon ja varjojen avulla."

Kuva ja trailervideo: ( Kuvaaja Fanni Tutek Hajnal )

https://drive.google.com/drive/folders/1Bz-AeVguielrTo2S5YFDmS9Z7pODR4zQ?usp=sharing