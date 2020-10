Suomalainen kemikaaliyritys vie biokalvot maailmalle

Täysin kompostoitavalla ja kierrätettävällä kalvolla voidaan korvata haitallinen PE-muovi muun muassa kertakäyttöastioissa ja ruokapakkauksissa.

Nastolalainen Kemso Oy on onnistunut kehittämään muovittoman pinnoitteen pahvisiin kertakäyttöastioihin ja elintarvikepakkauksiin, joka on kompostoituva ja kierrätyskelpoinen. ”Tuote on alustavien tutkimusten mukaan jossain määrin mullistava, koska se vähentää luontoon päätyvän muovijätteen määrää merkittävästi. Esimerkiksi kertakäyttöisissä kahvikupeissa on keskimäärin 5% muovia ja suuri osa siitä päätyy luontoon. Jos pelkästään yksi kansainvälinen hampurilaisjätti vaihtaisi kahvikuppinsa ja hampurilaiskääreensä pinnoitteen Kemson tuotteisiin, luontoon päätyvän muovijätteen määrä vähenisi kymmenillätuhansilla tonneilla vuodessa”, sanoo sijoittaja Markus Nummi.



Kemso Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja itse innovaation takana oleva kemisti Harri Sahinaho on luonnollisesti innoissaan vuosien kehitystyön tuloksesta. ”Tämä on ollut pitkä ja kivinen tie. Monta kokeilua ja hutia on tullut. Tällaista tämä kemia on, ja nyt osui askel lankulle”, vakuuttaa Sahinaho.



Kemso Oy:llä on käynnissä osakeanti 19.10-20.11. Annin tarkoituksena on skaalata myyntiä Aasiaan. Osakeantiin voi tutustua osoitteessa osakeanti.kemso.fi.



Mistä tiesitte, että nyt on löytynyt jotain merkittävää? ”Rahasta”, vastaa Sahinaho puolitosissaan. ”Tottakai viimeisimpien tuotantoerien tekniset ominaisuudet alkoivat olla uskomattoman toimivia. Sitten alkoivatkin enkelisijoittajat soittelemaan. Puskaradio toimii näköjään hyvin täällä Nastolassakin”, toteaa kemisti Sahinaho ilmeisen tyytyväisenä.