Suomalainen MarshallAI voitti Yhdysvaltain Puolustusministeriön tekoälykilpailun

Yhdysvaltain puolustusministeriö (U.S. Department of Defense) on järjestänyt yhteistyökumppaninsa Fedtechin avulla xTech ohjelman alaisuudessa useita kilpailuja vuodesta 2018 alkaen. Ohjelman tavoitteena on tiivistää yhteistyötä Yhdysvaltain puolustusministeriön ja pienten ja keskisuurten teknologiayritysten välillä. Maaliskuussa 2021 julkaistu xTech Global AI Challenge (https://www.arl.army.mil/xtechsearch/competitions/xtechglobal.html*) on ensimmäinen kilpailu, johon kansainväliset Yhdysvaltain ulkopuoliset yritykset ovat voineet ottaa osaa. Suomalainen MarshallAI valittiin kesäkuussa kymmenen finalistin joukkoon hakemuksella, jonka otsikko oli “Konenäköä Yhdysvaltain puolustusministeriön tarpeisiin”.

Jatkoon pääsi lisäksi kesäkuisen karsinnan jälkeen kuusi yritystä Yhdistyneestä Kuningaskunnasta sekä yksi Israelista, Sveitsistä ja Ranskasta. Finaali pidettiin Lontoossa, jossa yhdeksän Yhdysvaltain puolustusministeriön asiantuntijaa arvioivat yritysten esityksiä. Tulokset julkistettiin perjantaina 10.9.2021 ja voittajaksi valittiin suomalainen MarshallAI.

“On äärimmäisen rohkaisevaa osallistua laajaan kansainväliseen kilpailuun huomatakseen että suomalainen teknologiaosaaminen on maailman huipputasoa myös tekoälyn saralla. Uskon että tämä siivittää yritystämme entistä nopeamman kasvun tielle” , sanoo MarshallAIn toimitusjohtaja Marcus Nordström.

MarshallAI osallistui kilpailuun samalla tekoälyalustalla, jolla toteutetaan mm. automaattisen ammattiliikenteen rajanylityksen pilotti Suomeen Tullin kanssa. Alusta mahdollistaa ihmisen näköaistin kahdentamisen tietokoneelle tavallisen käyttäjän toimesta, ilman minkäänlaista tekoäly- tai ohjelmointiosaamista. Syväoppimiseen perustuva konenäkö vapauttaa resursseja ja mahdollistaa tietoisemmat reaaliaikaiset päätökset kentällä. Konenäön tarve on maailmanlaajuinen ja syntyy yleensä odottamattomasti ja kiireellisesti.





(* Sivuston avaaminen Suomessa edellyttää Yhdysvaltain puolustusministeriön sertifikaattien asentamisen selaimeen.)