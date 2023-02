Suomalainen mediarahastoyhtiö yhteistyöhön Bonnier Newsin kanssa

Yhteistyön myötä sijoitusyhtiö pystyy tarjoamaan Ruotsin suurimman kaupallisen mediatalon sähköiset kanavat yritysten tunnettuuden kasvattamiseksi. Tavoitteena on synnyttää useita kuluttajatuotteiden menestystarinoita Suomen lisäksi myös Ruotsissa. Sopimus Bonnier Newsin kanssa on 8 Media Venturesin ensimmäinen askel pohjoismaisessa laajentumisessa.

”Tämä on meille tärkeä virstanpylväs ja loistava mahdollisuus uusille kohdeyhtiöillemme Ruotsissa ja Suomessa”, sanoo 8 Media Venturesin perustajaosakas Jarkko Nordlund ja jatkaa:

”Suomessa meillä on vastaavia sopimuksia jo MTV:n, Bauer Median ja KSF Median kanssa. Tavoitteenamme on alusta saakka ollut ottaa askel Itämeren yli, ja siihen paras kumppani on Ruotsin johtava media-alan toimija Bonnier News.”

Startupit ja kasvuyritykset kamppailevat usein alhaisen bränditietoisuuden kanssa. Tunnettuutta on vaikea saavuttaa pelkällä taktisella, digitaalisella markkinoinnilla. Monilta kasvuyrityksiltä puuttuvat keinot, resurssit ja kokemus massamedian tuloksekkaaseen käyttöön. Lupaavillekin yrityksille muodostuu tästä noidankehä: ne tarvitsevat uutta pääomaa, mutta sen saaminen järkevällä valuaatiolla edellyttää laajamittaisten mainoskampanjoiden tekemistä. 8 Media Venturesin kaltaiset mediarahastoyhtiöt, eli media-for-equity -sijoittajat, ratkaisevat tämän ongelman.

”Me sijoitamme pääomaa medianäkyvyyden muodossa sellaisiin yrityksiin, joille mediamainonnasta on yrityksen kasvulle ja arvonnousulle selkeästi osoitettava ja merkittävä hyöty. Kuten mikä tahansa vastuullinen sijoitusyhtiö, valitsemme kohteemme huolellisesti. Olemme myös aktiivisia, kohteemme päivittäiseen toimintaan osallistuvia omistajia, jotka varmistavat yritysten kasvun ja menestyksen”, lisää Nordlund.

Ruotsissa näkyvyyttä laajalla rintamalla

Uusi yhteistyö avaa 8 Media Venturesin portfolioyrityksille mahdollisuuden tulla esille Bonnier Newsin yli sadalla mediakanavalla, jotka tavoittavat yhdessä yli kuusi miljoonaa ruotsalaista kuluttajaa ja päättäjää. Mediavalikoimaan kuuluvat muassa Dagens Nyheter, Dagens Industri, Expressen ja Expressen TV.

”Yhteistyö uuden suomalaisyrityksen kanssa antaa meille mahdollisuuden luoda toimivan suhteen täysin uusiin mainostajiin jo varhaisessa vaiheessa. Mediarahasto etsii vain sellaisia kohdeyrityksiä, joilla on mahdollisuus nousta tulevaisuudessa johtaviksi kuluttajabrändeiksi ja yhteistyön myötä voimme siinä heitä auttaa. Tarkoituksemme on myös löytää jatkuvasti uusia asiakassegmenttejä ja tämä on erinomainen tapa tehdä myös sitä”, kertoo Bonnier News AB:n kaupallinen johtaja Alexander Lydecker.

8 Media Ventures Oy on kotimainen mediapalveluyhtiö, joka keskittyy kuluttajaliiketoimintaa harjoittavien pohjoismaisten kasvuyritysten tuotteiden ja innovaatioiden saattamiseen suuren yleisön tietoisuuteen. Media for Equity -periaatteella toimiva 8 Media Ventures tarjoaa kasvuyhtiöille mediamainontaa kasvattaen yhtiöiden liiketoimintaa tunnettuuden avulla.

Yhtiön mediavalikoimaan kuuluvat MTV Oy, Bauer Media ja KSF Media Suomessa ja Bauer News Ruotsissa. Portfolioyhtiöitä ovat esimerkiksi verkkolakipalvelu Lexly Oy, ruokayritys Komerofood ja Kontulan Oluttehdas. Mediarahastoyhtiö sijoittaa startup- ja kasvuyrityksiin media-for-equity mallin kautta. Se tarkoittaa, että kohdeyritykset saavat omistusta vastaan käyttöönsä 8 Media Venturesin mediaosaamisen ja mainostilaa johtavissa medioissa.

8 Media Ventures Oy:n perustajina ja asiantuntijoina ovat monipuolisen media-, kuluttajamarkkinointi-, teknologia- sekä investointialan taustan omaavat Jarkko Nordlund, Sami Vikback, Tero Ojanperä ja Philip Lindqvist. Yhtiöllä on toimipisteet Helsingissä ja Tukholmassa.