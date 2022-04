Suomalainen Muumilaakso tv-sarja palkitaan New Yorkin lastenelokuvafestivaalilla

Gutsy Animations

Suomalainen tuotantoyhtiö, Gutsy Animations, uskoo että maailma tarvitsee lempeää, viisasta, merkityksellistä ja gutsya sisältöä kansainväliseen levitykseen. Tuotantoyhtiön lippulaivatuotanto, Emmy® Award -ehdokas Muumilaakso, on kerännyt ennätykselliset 18 miljoona avausta Yle Areenassa. Muumilaakso on voittanut Kultainen Venla -palkinnon jo kahtena vuotena peräkkäin parhaasta lasten- ja nuortenohjelmasta (2019 ja 2020). Marika Makaroffin vuonna 2016 perustama Gutsy Animations tekee yhteistyötä maailman parhaiden luovan alan tekijöiden kanssa.

Gusty Animations sijoittui viidenneksi 2021 Deloitte Technology Fast 50 Finland -listalla, johon kerätään Suomen nopeimmin kasvavat teknologiayritykset.

Moominvalley has benefitted from Business Finland Audiovisual Production Incentive.

www.gutsy.fi

New York International Children’s Film Festival

Established in 1997, NYICFF’s mission is rooted in the belief of film as a path for young people to understand themselves and others. All programs are designed to celebrate the beauty and power of film, spark the inherent capacity of children to connect with complex, nuanced art, and encourage the creation of intelligent films that represent and celebrate unique, diverse, and historically excluded voices. NYICFF serves children, students, families, educators, filmmakers, and media arts professionals through its three core activities: the annual, Oscar®-qualifying NYC film festival and national touring program; Film-Ed, a media arts and literacy program; and Toward an Inclusive Future, an annual industry forum.