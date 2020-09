Suomalainen Nutrolin omega-rasvahappolisä tekee hyvää myös eksoottisille eläintarhojen eläimille - Korkeasaaren kokemukset kannustavat kansainvälisille markkinoille

Omega-rasvahapot eivät tee hyvää vain ihmisille, vaan myös lemmikit ja muut eläimet hyötyvät rasvahappolisäyksistä. Kotimainen Olini Oy:n valmistama Nutrolin on edistänyt menestyksellä jo vuosia koirien, kissojen ja hevosten terveyttä. Nutrolinin maine on kiirinyt myös ulkomaille lemmikkien omistajille ja Olini Oy:n viennin osuus on lähes tuplaantunut tänä vuonna. Yritys on löytämässä uuden kohderyhmän kansainvälisistä eläintarhoista, joiden eksoottisten eläinten erityisiä tarpeita on otettu huomioon tuotekehityksessä. Maailman eläintarhoista odotetaan merkittävää asiakaskuntaa rasvahappolisille.

Kultapandat saivat kauniin ja säänkestävän turkin. Kuva: Jenni Liukkonen

Aloitteen tekijänä uuteen aluevaltaukseen on Korkeasaaren eläinten ruokinnan suunnittelusta vastaava eläinten ravitsemusneuvoja Aino Pietikäinen. Hän oli omilla lemmikeillään nähnyt, mitä eri omegat saavat aikaan: hienoja turkkeja, virkeitä veteraaneja ja notkeampia niveliä. ”Mikseivät sitten eläintarhankin eläimet hyötyisi korkealatuisista terveyttä edistävistä rasvahapoista”, tuumi Pietikäinen.



Korkeasaaren kauhtuneet kultapandat ja nukkavierut apinat laitettiin öljykuurille Pietikäinen oli Helsingin yliopistossa eläinravitsemusta opiskellessaan ollut rasvahappotutkija, dosentti Mikko Griinarin luennoilla, ja otti tähän yhteyttä. Tästä alkoi jo yli kaksi vuotta jatkunut yhteistyö, joka johti eksoottisten eläinten ravitsemuksen syväluotaamiseen. Syntyi joukko räätälöityjä rasvahapposeoksia ei pelkästään eri eläinlajeille, vaan yksilöllisiä täydennyksiä tietyille eläinyksilöille. Koostumukset kehitti tohtori Mikko Griinari, joka vastaa myös lemmikkien omistajille tuttujen Nutrolin®-öljyjen tuotekehityksestä. Korkeasaaren laiskiaisvanhus Coco oli ensimmäisten eläinten joukossa, joille öljytäydennyksiä ryhdyttiin antamaan. Myös kulahtaneet kultapandat sekä nukkavierut valkopääsakit ja berberiapinat olivat ensimmäisessä testiryhmässä. ”Niitä ei entisekseen uskoisi, ja upeaa uutta turkkiaan pullistellut valkopääsaki päätyi jopa kansainvälisiin uutisiin”, kertoo Aino Pietikäinen. (https://yle.fi/uutiset/3-10694199). Myös kulaanit ja villihevoset näyttävät hänen mukaansa nykyään kauniilta kiiltävine karvoineen. Tohtori Mikko Griinarin mukaan eläintarhan eläimet ovat kiehtova alue rasvahappotutkijalle ja ravitsemustieteilijälle. ”Korkeasaaressa eläimiä hoidetaan yksilöllisesti, ja ne elävät eläintarhan hoivissa usein monin kerroin vanhemmaksi kuin luonnossa. Esimerkiksi Coco-laiskiainen eli 47-vuotiaaksi, vaikka luonnossa sen eliniän odote olisi ollut noin 12 vuotta”, kertoo Griinari. ”Korkea ikä pistää myös nivelet koville, ja tätä puolta pystymme tehokkaasti tukemaan omega-3-rasvahapoilla ja niitä täydentävillä nivelravinteilla.”



Griinari kertoo, että usein ajatellaan vain eläinten turkkia, mutta muistuttaa, että nivelrikkoa ja muita tulehduksellisia tiloja kannattaa myös huoltaa ravitsemuksen kautta, ja ajoissa. Korkeasaaren vanhimmilla pesukarhuilla ja iäkkäällä karhuemolla on aloitettu Griinarin kehittämä niveliä tukeva rasvahappotäydennys, jonka eläimet saavat ruoan mukana päivittäin. Korkeasaaressa ollaan varsin tyytyväisiä rasvahappolisäysten vaikutuksiin. Lisäksi öljyt maistuvat eläimille niin hyvin, että vähän epämieluisampikin eväs kelpaa, kun seassa on hyvää tekevä öljyloraus.

