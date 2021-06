Suomalainen ohjelmistoyhtiö Pinja on aloittanut kumppanuuden energiayhtiö E.ON Swedenin kanssa

Jaa

Kansainvälisen E.ON-energiakonsernin ruotsalaisyhtiö E.ON Sweden on valinnut toimitusketjunsa hallinnan kehityskumppaniksi suomalaisen Pinjan. E.ONilla on Ruotsissa 2 100 työntekijää ja neljä laitosta, jotka tuottavat sähköä, lämpöä ja älykkäitä energiaratkaisuja kaikkiaan miljoonalle yksityisasiakkaalle ja yritykselle. E.ON Sweden on markkina-asemaltaan Ruotsin toiseksi suurin kaukolämmön toimittaja.

E.ON Sweden aloitti vuonna 2020 prosessin, jolla se virtaviivaistaa polttoaineidensa hankintoja ja varastointia sekä uudistaa tilauskäsittelyään. E.ON Sweden valitsi kumppanikseen Pinjan ja ratkaisukseen materiaalivirtojen hallintaan erikoistuneen Once by Pinjan.

Pinja on nopeasti kasvava, digitalisaatioon erikoistunut suomalainen yritys, ja Once by Pinja on yksi sen kolmestatoista teollisuuden asiakkaille suunnatusta Software as a Service (SaaS) -ratkaisusta. Järjestelmää käytetään tällä hetkellä jo useissa Euroopan maissa, ja ruotsalaiset Pinjan asiakkaat käyttävät sitä kaikkiaan jo lähes 50 tuotantolaitoksessa.

Kumppanuus E.ON:n kanssa on Pinjalle uusi merkittävä menestyksen virstanpylväs matkalla globaaleille SaaS-markkinoille.

• Olemme iloisia, että E.ON valitsi ratkaisumme toimitusketjunsa digitalisointiin Ruotsissa. Ratkaisujamme käytetään nyt jo kaikkiaan 30 maassa, ja uskomme niiden auttavan teollisuuden asiakkaita vauhdittamaan digitalisoitumistaan ja parantamaan tuottavuuttaan ympäri maailman, kommentoi Pinjan toimitusjohtaja Veli-Matti Nurminen.

E.ON:n uudistus aloitetaan Örebrossa sijaitsevasta laitoksesta, joka on merkittävä kaukolämmön tuottaja Ruotsissa ja palvelee 1 terawatin tuotantovolyymillaan koko maata. Laitoksen tuotantoprosessissa käytetään tällä hetkellä 95-prosenttisesti biopolttoainetta, ja vuonna 2025 sen tuotanto on kokonaan fossiilitonta.

E.ON saa projektin myötä käyttöönsä tehokkaan työkalun polttoainehankintojen suunnitteluun ja tilaushallintaan. Lisäksi automatisoidaan varastonhallintaprosessia ja raportointia sekä tuotetaan dataa päätöksenteon tueksi.

• Päädyimme Once by Pinjaan monestakin eri syystä. Meidät vakuutti ensinnäkin suuri käyttäjämäärä, joka järjestelmällä jo on niin Suomessa ja Ruotsissa kuin muuallakin maailmalla. Se myös sisältää juuri ne toiminnallisuudet, jotka tarvitsemme biopolttoaineiden toimitusketjun hallintaan. Hinnallakin on toki merkitystä, mutta se ei ole ensisijainen asia, toteaa E.ON:n Key Account Manager Mikael Norberg.

Yhteishanke on edennyt toteutusvaiheeseen ja se viedään läpi kolmenkeskisessä yhteistyössä E.ON:n, Pinjan sekä Pinjan paikallisen tukipalveluja tarjoavan kumppanin, Trionan kesken. Käyttöönotto ajoittuu loppukesään 2021, ennen seuraavan lämmityskauden alkua.

Tietoa Pinjasta

Pinja on kumppanisi digitalisaatioon ja tiedolla johtamiseen. Asiakkaamme ovat teollisuuden sekä digitaalisen yhteiskunnan toimijoita, jotka haluavat hyödyntää digitalisaatiota, ohjelmistoja, analytiikkaa ja uusia liiketoimintamalleja kilpailijoitaan nopeammin ja tehokkaammin. Olemme vastuullinen toimija. Tehostamalla asiakkaidemme toimintaa autamme heitä kestävämpään liiketoimintaan maailmassa, joka tarvitsee vastuullisia ratkaisuja nyt enemmän kuin koskaan. Pinja työllistää noin 400 IT-alan henkilöä, jotka palvelevat johtavia suomalaisia ja kansainvälisiä asiakkaita 30 maassa. Kasvamme voimakkaasti ja liikevaihtomme vuonna 2020 oli noin 50 miljoonaa euroa.

Tietoa E.ON Swedenistä

E.ON Sweden on osa kansainvälistä E.ON-energiakonsernia, joka työllistää yhteensä 70 000 henkilöä 15 eri maassa. Yhtiöllä on Ruotsissa 2 100 työntekijää sekä neljä laitosta, jotka tuottavat sähköä, lämpöä ja älykkäitä energiaratkaisuja kaikkiaan miljoonalle yksityisasiakkaalle ja yritykselle.