Suomalainen perheyhtiö Fincumet Group ostaa enemmistön Pohjois-Euroopan suurimmasta vaihtolavojen valmistajasta Birger OÜ:sta

Fincumet Group Oy ostaa enemmistön Pohjois-Euroopan suurimmasta vaihtolavoja ja teräsrakenteita valmistavasta Birger OÜ:sta. Birger OÜ toimii Avinurmessa, Virossa ja työllistää noin 200 henkeä. Birger OÜ valmistaa vaihtolavoja koko Pohjoismaiden alueelle ja sen liikevaihto vuonna 2019 oli noin 18 miljoonaa euroa.

Yrityskauppa vauhdittaa Fincumet Groupin kasvua ja kansainvälistymistä sekä vahvistaa yhtiön johtavaa asemaa Suomen suurimpana vaihtolavojen myyjänä.



“Hankinta tukee strategiaamme kasvaa Pohjois-Euroopan suurimmaksi vaihtolavojen toimittajaksi, sekä vahvistaa johtavaa asemaamme Suomen markkinoilla. Yrityskaupan myötä Fincumet Groupin vaihtolava- ja konttiliiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto nousee yli 30 miljoonaan euroon. ” kertoo Fincumet Containerin toimitusjohtaja Joonas Järvensivu.



”Birger OÜ on alalla tunnettu yritys ja sillä on hyvä maine. Yrityskaupan myötä pystymme takaamaan tuotteiden korkean laadun, nopeat toimitukset sekä jatkuvan tuotekehityksen kasvavilla markkinoilla, Olemme tehneet yhteistyötä jo yli 10 vuotta”, Järvensivu jatkaa.



Birger OÜ palvelee jatkossa asiakkaitaan tuttuun tapaan, eikä yrityskauppa vaikuta sen olemassa oleviin asiakassuhteisiin. Yrityksen toimitusjohtajana jatkaa Aleksei Männiste.



”Olen erittäin tyytyväinen kun voin sanoa että olemme osa Fincumet Group konsernia. Olen vakuuttunut että tämä askel yhteistyössämme tukee Birgerin nopeaa kasvua ja vahvistaa koko konsernin asemaa markkinoilla nyt ja tulevaisuudessa” Männiste kertoo



Indrek Uudeküll Investment Agency OÜ:ltä toimi Fincumet Groupin neuvonantajana kaupassa.

Fincumet Group Oy on holding yhtiö, jonka tytäryhtiöitä ovat Fincumet Container Oy, Lakeway Finance Oy, sekä Birger OÜ. Fincumet Group on suomalainen perheyhtiö, jonka kotipaikka on Ikaalinen.



Fincumet Container Oy on Suomen johtava vaihtolavojen myyjä. Vaihtolavojen lisäksi Fincumet Container myy erilaisia kontteja, tilaratkaisuja, keräysastioita, kauhoja sekä muita ympäristöhuollon tuotteita. Vuonna 2019 yritys myi yli 4 500 yksikköä ja sen liikevaihto oli noin 15 miljoonaa euroa.



Lakeway Finance Oy on yhtiö, jolle Fincumet Container Oy:n leasingrahoituksella myymien tuotteiden leasingkanta siirtyi 31.12.2019. Jatkossa Lakeway Finance tulee tarjoamaan monipuolisia rahoituspalveluita.



Birger OÜ on Virossa toimiva Pohjois-Euroopan suurin vaihtolavoja ja teräsrakenteita valmistava yritys. Se valmistaa vaihtolavoja koko Pohjoismaiden alueelle. Vuonna 2019 Birgerin liikevaihto oli noin 18 miljoonaa euroa, se työllistää noin 200 henkeä.