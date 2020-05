Suomalainen perheyhtiö Ikaalisista tarjoaa nyt hoivakodeille viihtyisiä tapaamiskontteja lievittämään korona-ajan kohtaamisrajoituksia

Suomalainen vaihtolava- ja konttikauppias Fincumet Container Oy tarjoaa nyt hoivakodeille viihtyisäksi suunniteltuja tapaamiskontteja, jossa asukkaat voivat viettää aikaa läheistensä kanssa.

”Euroopassa on vastaavia ratkaisuja käytössä ja halusimme osallistua omalta osaltamme talkoisiin myös kotimaassa. Meille oli tärkeää, että tapaamiskontit ovat viihtyisiä, sekä mahdollisimman avoimia, että tapaaminen tuntuisi luontevalta” kertoo Fincumet Container Oy:n toimitusjohtaja Joonas Järvensivu.



Yritys kokoaa ja varustelee kontit itse Ikaalisten toimipisteellä. Kontteihin rakennetaan väliseinä, suuri ikkuna, sekä äänentoistolaitteet, joiden avulla keskustelu käy luontevasti.



Kysyntä konteille on Järvensivun mukaan ollut suurta ja ensimmäiset kontit on ehditty jo toimittaakin asiakkaille. Hoivakodeilta, sekä muilta hoitoalan yrityksiltä on tullut yhteydenottoja ja tarve ratkaista pandemian aiheuttama tapaamiskielto on luonnollisesti kiireellinen.



”Niistä keskusteluista, joita meidän kanssa on käyty on tullut sellainen kuva, että nämä koronan aiheuttamat välittömät vaikutukset ovat nyt laskeutuneet ja hoivakodeissa aletaan katsoa nyt pidempiaikaisia ratkaisuja arjen ongelmiin, kuten omaisten tapaamiseen” Järvensivu jatkaa.



Yritys toivoo voivansa tapaamiskonttien auttavan mahdollisimman monia suomalaisia tapaamaan läheisiään tulevien kuukausien aikana.